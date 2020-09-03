Двое мужчин погибли в лобовом столкновении мотоциклов в Таланге

Подполковник Вуттхичай Кэутхонг получил сообщение о ДТП на так называемой «старой дороге в аэропорт» около 6:45 утра среды, 2 сентября.
Вместе с полицейским на место аварии прибыли спасатели из муниципалитета Саку, а также команда скорой помощи из Thalang Hospital. Там они обнаружили два поврежденных мотоцикла и самих мотоциклистов. Рядом с разбитым байком Honda Dream лежал 19-летний Джетсада Ла-Йэд, а у мотоцикла Honda Wave – 37-летний Сайан Кунлабут.
Несмотря на усилия медиков, спасти мужчин не удалось. Оба мотоциклиста были объявлены погибшими на месте событий.
Согласно предварительным данным 19-летний стажер одного из местных отелей ехал в южном направлении, 37-летний мужчина двигался навстречу. Мотоциклы столкнулись в районе одного из изгибов дороги, которая в данном месте является достаточно узкой. При этом полиции пока не установила, кто из них был виновником столкновения.