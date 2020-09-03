Двое мужчин погибли в лобовом столкновении мотоциклов в Таланге

Два мотоцикла лоб в лоб столкнулись на дороге 4031, идущей от Thepkrasattri Rd. к пляжу Най-Янг, а оттуда – к аэропорту. Оба мотоциклиста погибли.

Иккапоп Тхонгтуб

3 Сентября 2020, 10:36 AM

Два мотоцикла столкнулись на узкой дороге в Таланге. Фото: Полиция Таланга