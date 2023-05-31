Двое иностранцев разбили зеркала на микроавтобусе тайского водителя

Полиция Вичита подтвердила арест гражданина Австралии по следам дорожного конфликта, в ходе которого два иностранца кулаками разбили зеркала на минивэне тайского водителя утром 30 мая. Второй мужчина в полицию пока не явился. Сотрудники полицейского участка Вичита отказались по телефону рассказывать что-либо о поведении того шофера, который проходит по делу в качестве потерпевшей стороны. Впрочем, его показания были опубликованы в тайских СМИ еще вчера, и мужчина прямо заявил, что сам преследовал иностранцев для воспитательной беседы, поскольку был недоволен их вождением.

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Двое иностранцев разбили зеркала тайскому водителю минивэна. Один уже признал вину в полиции, второй находится в розыске. Фото: Wichit Police

Двое иностранцев разбили зеркала тайскому водителю минивэна. Один уже признал вину в полиции, второй находится в розыске. Фото: Wichit Police

Полиция Вичита опубликовала сообщение об аресте одного из двух иностранных участников конфликта вечером 30 мая, притом что заявление от лишившегося зеркал тайского водителя было принято около 10:18 утра того же дня. Поиски виновников заняли несколько часов, и оперативность работы полиции по данному кейсу отметили сами тайские СМИ.

В сообщении полиции говорится, что в связи с происшествием в участок был вызван гражданин Австралии по имени Наваль или Навале (Navale, фамилия не указана). Мужчина признал в вину, ему были предъявлены обвинения в угрозах и в порче чужой собственности.

Второй участник событий фигурирует в сообщении как Хайдер из эмирата Дубай (фамилия не указана). Он находится в розыске.

Полиция указала, что Наваля и Хайдера разозлило то, что водитель микроавтобуса преследовал их, сигналил им и опасно приближался к их машине. В итоге все закончилось тем, что мужчины остановились свой автомобиль, вышли из него, разбили тайцу оба зеркала на его минивэне, и уехали.

В телефонном разговоре с The Phuket News полицейские отказались сообщать какие-либо подробности относительно того, почему водитель микроавтобуса преследовал иностранцев и сигналил. Имя его также названо не было.

Впрочем, потерпевший еще вчера сам подробно изложил обстоятельства дела. Версию водителя микроавтобуса по имени Монпан (или Монапан) Макрапан можно найти в публикации издания MGR Online.

Мужчина рассказал, что ехал от торгового-центра Central Phuket в сторону Чалонга, когда перед ним встроился в поток и резко затормозил красный хэтчбек Toyota Yaris.

«Тогда он поравнялся с легковой машиной, чтобы спросить водителя, почему он так водит. Это вызвало недовольство у иностранца, управлявшего вторым автомобилем. Они ехали друг за другом вплоть до следующего перекрестка, где обе машины остановились на красный свет. Он [тайский водитель минивэна] вышел из кабины и подошел, задать свои вопросы, но иностранцы попытались уехать. Он вернулся за руль и после зеленого сигнала светофора проехал вперед и остановился у левой обочинеы, а легковая машина встала перед ним», – говорится в публикации MGR Online.

«Затем иностранец вышел из своей машины и ударил кулаком по лобовому стеклу минивэна и по боковому зеркалу, сломав последнее. Затем он вернулся в авто и уехал в направлении Чалонга, повернув направо к храму Wat Si Supharam, где его след потерялся. Следователи полиции Вичита разыскали иностранного правонарушителя и вызвали в участок для проведения расследования и привлечения к ответственности по закону. Спасибо медиа за интерес к делу. Спасибо полиции за быструю работу», – говорится к статье MGR.

На опубликованной в соцсетях записи с видеорегистратора видно только конец конфликта, когда двое иностранцев возвращаются от микроавтобуса к своему красному хэтчбеку Toyota Yaris, закрывают багажник и садятся в салон. Ни погоня, ни повреждение зеркал на запись не попали. Также неясно, почему у легковой машины был открыт багажник.