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Движение в районе кольца Чалонга реорганизуют в июне

Кольцевое движение на развязке в Чалонге будет временно прекращено с начала июня.

Новости Пхукета

23 Мая 2018 11:28:37

Инженер Сомкиет Йимпонг из пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей объявил о готовящейся реорганизации дорожного движения у кольцевой развязки в Чалонге. В настоящий момент строители завершают расширение проезжей части, а когда эти работы будут закончены, на развязке временно будет приостановлено кольцевое движение.

Движущийся со стороны Раваи транспорт будет направляться только на Patak Rd. и Chao Fa West Rd., развернуться на кольце или свернуть к пирсу будет невозможно. Аналогичным образом транспорт с севера не сможет повернуть на кольце в сторону Ката и Карона (см. схему).

На Chao Fa West Rd. к северу от кольца и на Wiset Rd. к югу от кольца будут организованы зоны для разворота транспорта, которому нужно попасть к пирсу с юга или в сторону Ката и Карона с севера.

Господин Йимпонг не озвучил точную дату ввода ограничений и не сказал, на какой срок будет закрыто кольцевое движение. При этом инженер призвал водителей крупногабаритного транспорта воздержаться от использования выделенных зон разворота и разворачиваться дальше по Chao Fa West Rd. и Wiset Rd., чтобы не создавать помех другим участникам дорожного движения.

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