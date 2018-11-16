Mai Khao Beach Condominium
Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Движение транспорта на севере Пхукета будет затруднено 18 ноября

Движение транспорта по ряду дорог в северной части Пхукета будет ограничено 18 ноября в связи с проведением ежегодных соревнований по триатлону Laguna Phuket Triathlon 2018.

Новости Пхукета

16 Ноября 2018, 10:18 AM
Фото: Laguna Phuket

Фото: Laguna Phuket

Соревнования по триатлону пройдут в первой половине дня 18 ноября в самой Лагуне и на ряде дорог в северной части Пхукета. В связи с этим движение будет ограничено в следующих районах острова (см. карту).

1. Все дороги в Лагуне и Lagoon Rd. 6:30 – 11:00.

2. Перекресток у Boat Avenue. 6:40 – 8:30.

3. Koktanod Soi 3 и 1, дорога у Thalang Battle Field, дороги в Prusompan Village и Pruchampa Village. 6:40 – 10:00.

4. Мотоциклетная полоса на Thepkrasattri Rd. (в северном направлении) от Prusompan Village до Muang Thalang School. 5:50 – 10:30.

5. Шоссе 3029, дороги в поселках Nop Pling Village и Pak Plee Village, пересечение с шоссе 4031. 5:30 – 10:00.

6. Мотоциклетная полоса на Thepkrasattri Rd. (в северном направлении) от Prusompan Village до шоссе 4026. 7:30 – 10:40.

7. Шоссе 4026. 6:00 – 10:55.

8. Шоссе 4031. 7:00 – 9:3.

9. Шоссе 4018 (вплоть до Лагуны). 7:00 – 11:00.

Организаторы триатлона настоятельно рекомендуют водителям закладывать дополнительные полчаса на поездки в северной части острова.

 

 

 

Have a news tip-off? Click here

Военные пригрозили ответственностью бизнесу, на чьей территории продают контрафакт
Полиция подтвердила сообщения об убийстве туристом из Китая своей жены на Пхукете
Четыре человека задержаны в Чалонге за хранение оружия и наркотиков
Кампания в СМИ в преддверии «Семи дней опасности на дорогах» стартует с задержкой
На Пхукете зафиксировали вспышку вируса чикунгунья
Водитель туристического минивэна попал в аварию на второй день работы
Мотоцикл жительницы Пхукета сгорел, не дождавшись ремонта
У жителя Пхукета изъяли кустарный «мушкет»
Пожар в Вичите нанес ущерба на 300 тыс. бат
Губернатор распорядился повысить безопасность на ремонтируемой трассе Чалонг-Ката
Таиланд остался в первой десятке стран мира с самыми опасными дорогами
Житель Ко-Кэу покончил с собой на почве ревности
На водохранилище Банг-Ньеу пропал рыбак
Подобранный на Най-Янге дельфин умер в PMBC
Понедельник, 10 декабря, будет нерабочим днем в Таиланде
ZUMA Restaurant
Thai Residential
Dream Beach Club
777 Beach Condo
EPL Prediction Competition 2018-2019

 