Движение транспорта на севере Пхукета будет затруднено 18 ноября

Движение транспорта по ряду дорог в северной части Пхукета будет ограничено 18 ноября в связи с проведением ежегодных соревнований по триатлону Laguna Phuket Triathlon 2018.

Новости Пхукета

16 Ноября 2018, 10:18 AM

Фото: Laguna Phuket

Соревнования по триатлону пройдут в первой половине дня 18 ноября в самой Лагуне и на ряде дорог в северной части Пхукета. В связи с этим движение будет ограничено в следующих районах острова (см. карту).

1. Все дороги в Лагуне и Lagoon Rd. 6:30 – 11:00.

2. Перекресток у Boat Avenue. 6:40 – 8:30.

3. Koktanod Soi 3 и 1, дорога у Thalang Battle Field, дороги в Prusompan Village и Pruchampa Village. 6:40 – 10:00.

4. Мотоциклетная полоса на Thepkrasattri Rd. (в северном направлении) от Prusompan Village до Muang Thalang School. 5:50 – 10:30.

5. Шоссе 3029, дороги в поселках Nop Pling Village и Pak Plee Village, пересечение с шоссе 4031. 5:30 – 10:00.

6. Мотоциклетная полоса на Thepkrasattri Rd. (в северном направлении) от Prusompan Village до шоссе 4026. 7:30 – 10:40.

7. Шоссе 4026. 6:00 – 10:55.

8. Шоссе 4031. 7:00 – 9:3.

9. Шоссе 4018 (вплоть до Лагуны). 7:00 – 11:00.

Организаторы триатлона настоятельно рекомендуют водителям закладывать дополнительные полчаса на поездки в северной части острова.