Движение по дороге у Банана-Бич и Trisara ограничат 25 сентября

Департамент скоростных магистралей Пхукета объявил о закрытии части шоссе 4018 в понедельник, 25 сентября.

25 Сентября 2017 10:25:20

Карта: Google Maps

Как говорится в уведомлении Департамент скоростных магистралей Пхукета, рабочие планируют установить бетонные ограждения вдоль дороги, ведущей к пляжам Банана-Бич и Найтон мимо отеля Trisara.

Секции указанной дорогу будут закрыты с 10:00 до 15:00 на участке от Soi Layan 9 до Andaman White Beach Resort.

«Пожалуйста, воздержитесь от использования этого маршрута в указанное время. Приносим извинения за доставленные неудобства», – заявили в Департаменте скоростных магистралей Пхукета.

Телефон для справок: 076 390 618.