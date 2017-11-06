Движение на ведущем к пляжу участке Prachanukroh Rd. в Патонге стало двусторонним

Полиция в порядке эксперимента открыла двустороннее движение на участке Prachanukroh Rd. между пляжной дорогой и Rat-U-Thit 200 Pi Rd.

6 Ноября 2017 14:42:44

Фото: Google Maps

Как пояснил газете Khao Phuket шеф транспортной полиции Патонга Эккарат Плайдуанг, эксперимент с двусторонним движением продлится в течение трех месяцев. Его цель – попробовать разгрузить пляжную дорогу. Ранее транспорт, следовавший от пляжей Трай-Транг и Фридом в сторон Карона был вынужден проезжать почти через весь Патонг, сейчас же машины и мотоциклы могут повернуть направо на первом же перекрестке (см. карту).

«На Thaweewong Rd. (пляжной дороге) по-настоящему серьезные пробки, и мы хотим сократить число транспорта, пользующегося этой дорогой», – пояснил подполковник Плайдуанг.

Для того, чтобы организовать на Prachanukroh Rd. двустороннее движение полиции пришлось пожертвовать парковочными местами. Сейчас парковка запрещена на обеих сторонах улицы. Впрочем, в полиции результатом эксперимента пока что довольны.

«С начала эксперимента прошло несколько дней, и дорожная ситуация уже улучшилась. Транспорт движется свободно, пробок стало меньше. Если мы получим положительные отзывы, то можем утвердить эту схему на постоянной основе», – заявил подполковник Плайдуанг.