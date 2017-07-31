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Две лодки с туристами столкнулись в заливе Пханг-Нга

Два туристических судна столкнулись у острова Кхао-Хуа-Яй в заливе Пханг-Нга (к западу от острова Джеймса Бонда) около 13:30 понедельника, 31 июля.

Иккапоп Тхонгтуб

31 Июля 2017 19:37:09

Как подтвердили The Phuket News в Департаменте чрезвычайных ситуаций (DDPM) провинции Пханг-Нга, судно Wararat компании Khao Lak Asia Tour Company столкнулось с лодкой 999 Tour 41 компании Khao Lak Asia Tour Company. Инцидент произошел во время дождя, когда видимость в акватории была ограниченной.

В результате столкновения судно Wararat затонуло, находившиеся на борту 16 туристов из Бельгии и Норвегии, а также три гражданина Таиланда оказались в воде. Судно 999 Tour 41, перевозившее группу из 12 китайских туристов, удержалось на плаву.

Из пассажиров 999 Tour 41 никто не пострадал. Всех пассажиров и членов команды Worawat доставили в больницу Phang Nga Hospital, но серьезных травм из них никто не получил.

«Все туристы были спасены. Губернатор Пханг-Нга отдал мне распоряжение проследить за пострадавшими и проинформировать соответствующие посольства», – заявил вице-губернатор Эккарат Лисенг.

«К счастью, все они были в спасательных жилетах», – добавил он.

Вице-губернатор подчеркнул, что погодные условия в момент происшествия были сложными, и напомнил, что капитаны морских судов обязаны учитывать метеорологические факторы.

«Пожалуйста, следите за метеосводками», – призвал моряков вице-губернатор Пханг-Нга.

Полиция пока не установила, капитан какой из двух лодок был виновен в столкновении. Обвинений пока никому не предъявлено.

Чутхарат Плерин

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