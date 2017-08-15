The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Две идентичных аварии произошли утром 12 августа у Home Pro в Таланге

Два водителя не справились с управлением своими транспортными средствами на Thepkrasattri Rd. утром 12 августа.

Иккапоп Тхонгтуб

15 Августа 2017 10:10:45

Сообщение о первой аварии поступило в полицию около 7:00 утра. Прибывший по вызову наряд обнаружил поврежденное такси Toyota Corolla, перегородившее одну из полос движения. Как установили полицейские, 45-летний водитель такси Чайот Бугонг не справился с управлением на мокрой дороге, вследствие чего машину вынесло на разделительную линию, где она столкнулась с деревом.

В результате аварии автомобилю оторвало левое переднее колесо, но водитель избежал сколь-нибудь серьезных травм. Пассажиров в салоне такси не было.

Пока полицейские работали на месте аварии, примерно в 150 м от них произошло второе ДТП. Пикап Mazda вылетел на разделительную линию и столкнулся с деревом, получив повреждения левой передней части кузова. Находившийся за рулем 54-летний Пират Кхамклиенг признался, что также не справился с управлением на мокрой дороге. Серьезных травм господину Кхамклиенгу удалось избежать, в салоне он также находился один.

Лейтенант Бунсерм Сримора из полиции Таланга сообщил «Новостям Пхукета», что оба водителя были проверены на алкоголь, результаты тестов оказались отрицательными. О предъявлении водителям обвинений офицер не сообщил.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Таиланд будет отдыхать в Новый год четыре дня
Таиланд будет отдыхать в Новый год четыре дня
Древняя традиция: Театр на церемонии Королевской кремации
Древняя традиция: Театр на церемонии Королевской кремации
Красочный забег пройдет на Пхукете в декабре
Красочный забег пройдет на Пхукете в декабре
Ужин от семи шефов в Paresa
Ужин от семи шефов в Paresa
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как узнать, какой отель легален?

Как узнать, какой отель легален?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.