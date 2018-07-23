Две гражданки Уганды арестованы за нарушение визового законодательства
Полиция Патонга задержала двух гражданок Уганды за нахождение на территории Таиланда сверх отведенного срока (оверстей) и незаконный въезд в страну.
Новости Пхукета
23 Июля 2018 10:54:31
Заместитель начальника полиции Патонга подполковник Джетсада Сангсури подтвердил задержание 31-летней Шанийи Нйонгонги и 28-летней Латифы Хаззивы. Обе женщины были задержаны на Бангла-Роуд на прошлой неделе.
Полиция не уточнила, насколько долгим было нелегальное пребывание гражданок Уганды в Таиланде и чем они зарабатывали на жизнь. Шанийе Нйонгонге были предъявлены обвинения в незаконном нахождении в стране сверх разрешенного сроке. Латифа Хаззива обвиняется в незаконном въезде в страну и нахождении на территории Королевства на нелегальных основаниях.