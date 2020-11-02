Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Два вице-губернатора сменились на Пхукете

На Пхукете произошла ротация кадров в руководстве администрации провинции. Вице-губернаторы Супот Ротрыанг На-Нонгкхай и Вонгсакорн Нунчукан покинули свои посты, их сменили Пияпхонг Чувонг и Викром Джактхи.

Новости Пхукета

2 Ноября 2020, 12:11 PM
Пияпхонг Чувонг. Фото: Phuket PR

Пияпхонг Чувонг. Фото: Phuket PR

Викром Джактхи. Фото: Phuket PR

Викром Джактхи. Фото: Phuket PR

Как сообщает PR-служба Пхукета, вице-губернатор Ротрыанг На-Нонгкхай получил назначение на аналогичный пост в Патхум-Тхани, а вице-губернатор Нунчукан – в провинции Сонгкхла.

Первую из вакантных должностей занял Пияпхонг Чувонг, до этого работавший в Земельном департаменте в Бангкоке. Господин Чувонг возглавлял юридический отдел ведомства.

Второй пост получил Викром Джактхи, прежде служивший старшим административным сотрудником (паладом) в пхукетской администрации. Среди прочего он принимал участие в антинаркотических рейдах и оказанию помощи людям в экстренных ситуациях.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Премьер-министр Таиланда прибыл на Пхукет
Углубление канала в Ко-Кэу начнется не раньше 2022 года
Пятилетний ребенок погиб в ДТП в Кату
Министр транспорта проинспектировал аэропорт Пхукета
Специалисты не исключают дальнейшего разрушения острова Мэ-Урай
Акция в поддержку монархии прошла в Пхукет-Тауне
Bangkok Airways открывает три новых рейса с Пхукета
Массовый митинг в поддержку монархии прошел в Сапан-Хине
Водитель погиб в дорожной аварии в Ко-Кэу
На Пхукете прошла акция в защиту монархии
Новая кладка черепашьих яиц найдена в провинции Пханг-Нга
От острова в заливе Пханг-Нга откололся крупный кусок скальной породы
Иммиграционное бюро: Правила продления пенсионных виз остаются прежними
Антиправительственный митинг прошел на Пхукете
Семь новых отелей Пхукета ждут подтверждения статуса ALSQ

 

Thai Residential
Laguna Phuket Triathlon 2020
QSI International School Phuket

 