Два вице-губернатора сменились на Пхукете

На Пхукете произошла ротация кадров в руководстве администрации провинции. Вице-губернаторы Супот Ротрыанг На-Нонгкхай и Вонгсакорн Нунчукан покинули свои посты, их сменили Пияпхонг Чувонг и Викром Джактхи.

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Как сообщает PR-служба Пхукета, вице-губернатор Ротрыанг На-Нонгкхай получил назначение на аналогичный пост в Патхум-Тхани, а вице-губернатор Нунчукан – в провинции Сонгкхла.

Первую из вакантных должностей занял Пияпхонг Чувонг, до этого работавший в Земельном департаменте в Бангкоке. Господин Чувонг возглавлял юридический отдел ведомства.

Второй пост получил Викром Джактхи, прежде служивший старшим административным сотрудником (паладом) в пхукетской администрации. Среди прочего он принимал участие в антинаркотических рейдах и оказанию помощи людям в экстренных ситуациях.