Два рейса из Таиланда в Россию будут отправлены 7 апреля

В понедельник, 6 апреля, был организован вывоз россиян из Бишкека (оттуда вывезли 35 российских спортсменов) и Дакки (оттуда вывезли 178 человек, работавших на строительстве атомной электростанции).
На вторник, 7 апреля, запланированы два рейса «Аэрофлота» из Таиланда. Рейс SU271 Бангкок – Санкт-Петербург – Шереметьево должен вылететь в 10:00. Рейс SU273 Бангкок – Шереметьево запланирован на 12:00.
Информация о рейсах из Таиланда была опубликована на странице МИД РФ в Facebook в 03:54 утра 7 апреля.
«Данный перечень не является всеобъемлющим, обновляется в оперативном режиме по мере поступления новых данных», – добавили в МИД.
Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на свой источник, первым рейсом могут быть вывезены 296 пассажиров, вторым – 402 человека. Информация о возможных рейсах с Пхукета пока отсутствует.
Посольство РФ в Бангкоке просит находящихся в Таиланда россиян следить за сайтами правительства и МИД России, а также за сайтом и аккаунтами в соцсетях посольства.
«Обращаем внимание, что списки пассажиров на рейсы формируются на основании данных, собранных на портале «Госуслуги», – напоминает посольство.
Согласно данным российского посла в Таиланде Евгения Томихина, посольство получило свыше 20 тыс. заявок от российских граждан, которые изъявили желание вернуться на родину из Королевства на фоне эпидемии коронавируса. Часть из них уже смогла улететь в Россию.