Власти России возобновили вывоз граждан, застрявших за границей из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.

Новости Пхукета

7 Апреля 2020, 09:44 AM

Два рейса из Таиланда в Россию будут отправлены 7 апреля. Фото: МИД РФ

В понедельник, 6 апреля, был организован вывоз россиян из Бишкека (оттуда вывезли 35 российских спортсменов) и Дакки (оттуда вывезли 178 человек, работавших на строительстве атомной электростанции).

На вторник, 7 апреля, запланированы два рейса «Аэрофлота» из Таиланда. Рейс SU271 Бангкок – Санкт-Петербург – Шереметьево должен вылететь в 10:00. Рейс SU273 Бангкок – Шереметьево запланирован на 12:00.

Информация о рейсах из Таиланда была опубликована на странице МИД РФ в Facebook в 03:54 утра 7 апреля.

«Данный перечень не является всеобъемлющим, обновляется в оперативном режиме по мере поступления новых данных», – добавили в МИД.

Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на свой источник, первым рейсом могут быть вывезены 296 пассажиров, вторым – 402 человека. Информация о возможных рейсах с Пхукета пока отсутствует.

Посольство РФ в Бангкоке просит находящихся в Таиланда россиян следить за сайтами правительства и МИД России, а также за сайтом и аккаунтами в соцсетях посольства.

«Обращаем внимание, что списки пассажиров на рейсы формируются на основании данных, собранных на портале «Госуслуги», – напоминает посольство.

Согласно данным российского посла в Таиланде Евгения Томихина, посольство получило свыше 20 тыс. заявок от российских граждан, которые изъявили желание вернуться на родину из Королевства на фоне эпидемии коронавируса. Часть из них уже смогла улететь в Россию.