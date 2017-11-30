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Два проекта Burasari отметили на World Boutique Hotel Awards

Группа Burasari получила сразу две награды на престижной отраслевой премии World Boutique Hotel Awards 2017.

Новости Пхукета

10 Декабря 2017 13:00:00

Гостиница Shanghai Mansion Yaowaraj в Бангкоке была названа лучшим городским бутик-отелем Юго-Восточной Азии, а проект Burasari Heritage Luang Prabang получил награду за лучший спа-центр в Юго-Восточной Азии.

Награды были вручены директору группы по продажам и маркетинга Питеру Виллаету на церемонии в лондонском Merchant Taylors’ Hall. Зачастую эту премию называют «Оскаром» в области бутик-отелей, а итоги освещают самые влиятельные издания от CNN Travel до The Financial Times. В этом году на награды World Boutique Hotel Awards претендовали более 600 бутик-отелей из 80 стран мира.

В настоящий момент портфолио Burasari Group состоит из шести бутик-отелей, включая Burasari Patong (Пхукет); Twin Lotus (Ланта, Краби); Burasari Heritage, Sunset Villa и Café de Laos, (Луанг-Прабанг, Лаос); Shanghai Mansion (Бангкок).

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