Два ночных клуба в Кату получили пятилетний запрет на работу после рейда DOPA

Июньский рейд спецотдела DOPA в двух ночных клубах у муниципалитета Кату закончился санкциями не только против владельцев и менеджмента заведений, но и против самих клубов как физических мест. В обоих зданиях на пять лет запрещено открывать какие-либо новые заведения питейно-развлекательного характера, отдельно запрещена выдача лицензий на продажу там спиртного. Нарушение запрета будет грозить штрафом в размере до 20 тыс. бат или тюремным заключением на срок до года, говорится в приказах, подписанных вице-губернатором Пхукета Амнуаем Пинсуваном.

Новости Пхукета

Сотрудники спецотдела Департамента провинциальных администраций (DOPA) провели рейды в ночных клубах Ratree Club и Mahanakorn Phuket в ночь на 1 июня. Оба заведения располагаются на перекрестке у муниципалитета Кату, первое – по адресу 2/109 Moo 6, Wichit Songkram Rd., второе – 2/33 Moo 2, Phuket Kaew Rd.

В понедельник, 26 июня, вице-губернатор Пхукета Амнуай Пинсуван, действуя как «исполняющий обязанности губернатора Пхукета», подписал приказы об их закрытии на пятилетний срок. Затем официальные лица во главе с начальником окружной управы Кату выехали на перекресток и Wichit Songkram Rd. и Phuket Kaew Rd. и разместили копии приказов в самих клубах.

Сразу после рейдов cпецотдела DOPA были отстранены от службы в Кату начальник местной полиции полковник Рунгрит Раттанапакди и четыре его офицера в званиях подполковников, что соответствует должности заместителя, даже когда полицейский формально занимает иную должность. О каких-либо санкциях о сотрудниках муниципалитета Кату или окружной управы не сообщалось. Не появилось новостей об этом и 26 июня, когда стало известно о штрафах, назначенных владельцам и сотрудникам Ratree и Mahanakorn.

Владелец Mahanakorn Детситидит Сриван и еще пять сотрудников были оштрафованы на 50 тыс. бат за организацию работы развлекательного заведения без соответствующих лицензий, продажу спиртного вне разрешенных часов, продажу спиртного со скидками для поощрения потребления (так классифицируются по закону все «счастливые часы» и акции «два по цене одного»), продажу спиртного лицам до 20 лет, поощрение неподобающего поведения несовершеннолетних. При контрольной закупке и рейде в клубе, проходивших значительно позже полуночи, были обнаружены десять лиц, не достигших возраста потребления спиртного, младшему было 17 лет, старшему – 19 лет.

Владелица Ratree Суда Рыча и пять ее сотрудников были оштрафованы на 30 тыс. бат за организацию работы развлекательного заведения без соответствующих лицензий, продажу спиртного вне разрешенных часов, продажу спиртного со скидками для поощрения потребления. Несовершеннолетних в ходе рейда в этом клуба обнаружено не было.

Нарушение пятилетнего запрета на организацию развлекательно-питейного бизнеса в помещениях Ratree и Mahanakon, будет грозить штрафом в размере до 20 тыс. бат или тюремным заключением на срок до года, говорится в приказах, подписанных вице-губернатором Пинсуваном.

У владельцев заведения есть возможность оспорить решения властей в Административном суде Пхукета, апелляцию нужно подать в 90-дневный срок с момента вступления приказов в силу, то есть с 26 июня.

В приказах также отмечаются, что представители обоих заведений просили о смягчении наказания в связи с тем, что клубы несли убытки во время пандемии коронавируса, а также с тем, что закрытие оставило без работы десятки их сотрудников. Всего работы лишились 100 человек – 60 в Ratree и 40 в Mahanakorn.

Испортить вам пати

Рейды в клубах Ratree Club и Mahanakorn Phuket проводил спецотдел DOPA. Именно эта структура устроила в марте облаву в баре Velvet на Бангла-Роуд, вскрыв сеть по поставке несовершеннолетних секс-работниц зарубежным туристам. По итогам того рейда с должностей сняли руководителей полиции Патонга, в этот раз – начальников участка Кату.

Участие в операции вместе с сотрудниками DOPA принимали волонтеры OrSor, не входящие в структуры ни полиции, ни армии. Оперативники имели при себе оружие и были облачены в тактическую униформу с бронежилетами и масками-балаклавами, закрывающими лица.

На фотографиях видно, что на сотрудниках ведомства были футболки с надписями Special Operations Team DOPA и даже DOPA S.W.A.T., указывающие на их профиль в структуре, которая обычно ассоциируется с рутинными делами провинций, а не со штурмовыми операциями.

Как говорится в сообщении DOPA, Ratree и Mahanakorn были известны как места, работающие глубоко за полночь. В ночь рейда сотрудники в гражданской одежде зашли в клубы в 2:30 и убедились, что вечеринки там в разгаре. Затем заведения были оцеплены по периметру, а внутрь ворвались вооруженные оперативники в бронежилетах и масках.

Если рейд в Velvet Bar проходил по наводке из-за рубежа, то в случае с Кату основанием стали жалобы местных жителей, а также распоряжение главы DOPA Наронга Тхипсири о необходимости активизировать противодействие операторам развлекательных заведений, в отношении которых есть подозрения в следующем:

Допуск внутрь лиц, не достигших возраста 20 лет;

Продажа алкоголя лицам до 20 лет;

Превышение разрешенных часов работы;

Продажа алкоголя вне разрешенных часов;

Допуск внутрь людей с наркотиками, взрывчаткой или оружием;

Потворствование торговле людьми (секс-трафикингу);

Потворствование нелегальным азартным играм.

Отдельной стройкой в сообщении DOPA были указаны заведения, находящиеся рядом со школами или общежитиями образовательных учреждений. Впрочем, в случае с Ratree Club и Mahanakorn Phuket жалобы касались именно работы по ночам и громкой музыки.

Как говорится в сообщении DOPA, оба заведения в 300 м от муниципалитета Кату регулярно проводили вечеринки на сотни человек, причем ночь в клубах была долгой – до 4:00 в Ratree и до 6:00 в Mahanakorn.

Еще до конца дня 1 июня начальник полиции Пхукета генерал-майор Сермпхан Сириконг подписал приказ No. 238/2566, которым были отстранены от службы в Кату следующие офицеры:

Полковник Рунгрит Раттанапакди, начальник участка;

Подполковник Чао Пунна, замначальника участка, отдел борьбы с преступностью (силовые операции);

Подполковник Чаяпон Пхунарумит, замначальника участка, отдел расследований;

Подполковник Наттават Супханарт, инспектор-детектив;

Подполковник Витсану Пансай, инспектор-следователь.

В приказе генерала Сириконга говорится, что перевод офицеров на другие (временные) места службы необходим для беспрепятственного проведения расследования в соответствии со статьями 68 и 179 Закона о полиции. Генерал не уточнил, были ли предъявлены офицерам какие-либо обвинения и видит ли центральный участок основания для их предъявления в будущем.