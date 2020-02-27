Два мототаксиста устроили драку из-за клиента на Бангла-Роуд

Водитель мототакси Пиья Сунсантхия был госпитализирован с ножевыми ранениями после конфликта с другим водителем из-за пассажира. После драки оппонент господина Сунсантхии скрылся с места событий на своем мотоцикле.

Иккапоп Тхонгтуб

27 Февраля 2020, 04:55 PM

Драку между таксистами сняла камера уличного видеонаблюдения. Фото: Полиция Патонга

Полиция Патонга получила сообщение о драке на Бангла-Роуд около 4:00 утра четверга, 27 февраля. Согласно сообщению, конфликт произошел между двумя водителям мототакси, один из которых был вооружен ножом.

На месте событий полицейские и спасатели Kusoldharm Foundation обнаружили 42-летнего потерпевшего Пию Сунсантхию и его 43-летнего брата Кьяттисака. Пострадавшего доставили в больницу Patong Hospital для оказания медпомощи, а его брат изложил полицейским свою версию событий.

По словам Кьяттисака Сунсантхии, некий мототакси по прозвищу Джо (полное имя неизвестно) обвинил Пию в том, что тот увел у него пассажира. У мужчин начался разговор на повышенных тонах, после чего Джон нанес Пие несколько ударов в лицо.

Кьяттисак, по его собственным словам, бросился разнимать драку, но также получил несколько ударов. Затем Джо достал нож, несколько раз ударил им Пию и скрылся с места событий на своем мотоцикле.

Драку между таксистами сняла камера уличного видеонаблюдения. Запись уже имеется в распоряжении полиции, но Джо пока не задержан.