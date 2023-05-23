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Два мотоцикла столкнулись на шоссе в Раваи

Мотоциклы Kawasaki Vulcan и Honda CBR столкнулись на шоссе Wiset Rd. в Раваи утром 23 мая. Экспат на Kawasaki пересекал трассу под углом в 45 градусов, чтобы попасть к зоне разворота, и полностью игнорировал ехавшего по шоссе тайца на CBR. Тот тоже не предпринял попытки уклониться, да и ничего похоже на экстренное торможение на видео не видно.

Новости Пхукета

24 Мая 2023, 09:00 AM
ДТП на Wiset Rd. в Раваи утром 23 мая. Фото: Chalong Police

ДТП на Wiset Rd. в Раваи утром 23 мая. Фото: Chalong Police

ДТП на Wiset Rd. в Раваи утром 23 мая. Фото: Rawai Municipality

ДТП на Wiset Rd. в Раваи утром 23 мая. Фото: Rawai Municipality

ДТП на Wiset Rd. в Раваи утром 23 мая. Фото: Chalong Police

ДТП на Wiset Rd. в Раваи утром 23 мая. Фото: Chalong Police

ДТП на Wiset Rd. в Раваи утром 23 мая. Фото: Chalong Police

ДТП на Wiset Rd. в Раваи утром 23 мая. Фото: Chalong Police

ДТП на Wiset Rd. в Раваи утром 23 мая. Фото: Chalong Police

ДТП на Wiset Rd. в Раваи утром 23 мая. Фото: Chalong Police

Полиция Чалонга получила сообщение о столкновении мотоциклов в районе магазина Mr DIY после 9:35 утра 23 мая. На место событий полицейские обнаружили два лежащих на асфальте биг-байка и двух райдеров, не получивших серьезных травм. Оба дожидались правоохранителей.

Водитель Kawasaki Vulcan предъявил тайские права на имя Георгия Симеонова-Георгиева (73 года), а водитель Honda CBR – аналогичный документ на имя Киттисака Буаяя (31 год).

Вся авария была снята камерами уличного видеонаблюдения, также показания дали очевидцы, наблюдавшие за ДТП своими глазами. Ознакомиться с видео можно здесь.

Полиция Чалонга не сказала, кого из двух мотоциклистов она считает виновным в аварии. Сообщение заканчивается фразой о том, что водителей отвезли в полицейский участок Чалонга, чтобы «разрешить вопрос и договориться об оплате повреждений».

О санкциях со стороны полиции против господина Симеонова-Георгиева или господина Буаяя ничего сказано не было. 

 

 

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