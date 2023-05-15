Два локальных лесных пожара потушили в Камале

Муниципалитет Камалы сообщил о двух локальных возгораниях растительности, произошедших на территории района 12 и 13 мая. Оба пожара были своевременно потушены.

Новости Пхукета

Первый пожар произошел в четверг, 12 мая, у отеля Oceana, находящегося на выезде из Камалы в сторону Патонга. Гостиница располагается на южной границы населенного пункта, так что лесной массив располагается сразу за ней.

Муниципалитет Камалы не сообщил, создал ли огонь угрозу самому комплексу Oceana Hotel или другим постройкам. На фотографиях с места событий видно только часть забора, какими ограждают стройплощадка. Горела же сухая растительность.

Второй пожар произошел после полудня 13 мая в районе пляжа Лайи, находящегося дальше по той же дороги, что отходит от основной трассы Камала-Патонг в районе Oceana.

После получения информации от местных жителей муниципалитет направил на место событий пожарных, которые потушили горевшие кусты и деревья. Об угрозе отелям и другим постройкам также не сообщалось. На фото никаких подобных объектов не видно.

По состоянию на середину мая на Пхукете не было зафиксировано каких-либо серьезных пожаров. В течение пожароопасного сезона фиксировались многочисленные локальные возгорания разного характера, но он оперативно ликвидировались и не перерастали в масштабные пожары, которые было бы сложно контролировать, как пожар на мысе Кратхинг в феврале 2022 года, когда у пляжа Най-Харн выгорело 50 рай обращенного к морю склона.