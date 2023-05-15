Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Два локальных лесных пожара потушили в Камале

Муниципалитет Камалы сообщил о двух локальных возгораниях растительности, произошедших на территории района 12 и 13 мая. Оба пожара были своевременно потушены.

Новости Пхукета

15 Мая 2023, 11:02 AM
Пожар 12 мая у Oceana Hotel. Фото: Kamala OrBorTor

Пожар 12 мая у Oceana Hotel. Фото: Kamala OrBorTor

Пожар 12 мая у Oceana Hotel. Фото: Kamala OrBorTor

Пожар 12 мая у Oceana Hotel. Фото: Kamala OrBorTor

Пожар 13 мая у пляжа Лайи. Фото: Kamala OrBorTor

Пожар 13 мая у пляжа Лайи. Фото: Kamala OrBorTor

Пожар 13 мая у пляжа Лайи. Фото: Kamala OrBorTor

Пожар 13 мая у пляжа Лайи. Фото: Kamala OrBorTor

Первый пожар произошел в четверг, 12 мая, у отеля Oceana, находящегося на выезде из Камалы в сторону Патонга. Гостиница располагается на южной границы населенного пункта, так что лесной массив располагается сразу за ней.

Муниципалитет Камалы не сообщил, создал ли огонь угрозу самому комплексу Oceana Hotel или другим постройкам. На фотографиях с места событий видно только часть забора, какими ограждают стройплощадка. Горела же сухая растительность.

Второй пожар произошел после полудня 13 мая в районе пляжа Лайи, находящегося дальше по той же дороги, что отходит от основной трассы Камала-Патонг в районе Oceana.

После получения информации от местных жителей муниципалитет направил на место событий пожарных, которые потушили горевшие кусты и деревья. Об угрозе отелям и другим постройкам также не сообщалось. На фото никаких подобных объектов не видно.

По состоянию на середину мая на Пхукете не было зафиксировано каких-либо серьезных пожаров. В течение пожароопасного сезона фиксировались многочисленные локальные возгорания разного характера, но он оперативно ликвидировались и не перерастали в масштабные пожары, которые было бы сложно контролировать, как пожар на мысе Кратхинг в феврале 2022 года, когда у пляжа Най-Харн выгорело 50 рай обращенного к морю склона.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Тайские госведомства будут закрыты 17 мая
Кандидаты от Move Forward побеждают во всех трех округах Пхукета
Пропавший в море россиянин найден мертвым у побережья
День выборов проходит на Пхукете без происшествий
Пьяный водитель микроавтобуса насмерть сбил мотоциклиста на Пхукете
Поиски пропавшего в море россиянина продолжаются на Пхукете
Циклон Мока несет штормовую погоду на Пхукет
Британец арестован за драку с водителем тук-тука в Патонге
Россиянин пропал в море у мыса Промтхеп, ведутся поиски
Глава полиции Таиланда посетил Пхукет и назначил местным коллегам четыре приоритета
Дело об избиении женщины в Патонге передали в суд
Полиция Пхукета арестовала депортированного иностранца за нелегальное возвращение
Полиция напомнила о штрафах за партийную символику на одежде в день выборов
Полиция заставила мототаксиста публично извиниться после угроз пассажирке
Лоукостер Tigerair начал полеты Тайвань-Пхукет

 

Thai Residential
The Pavilions Phuket
SAii Laguna Sunday Brunch

 