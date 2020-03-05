Два катера повреждены огнем в ходе пожара у пирса на мысе Яму

Два туристических катера были повреждены огнем в ходе пожара у пирса на мысе Яму, произошедшего во второй половине дня 3 марта.

Иккапоп Тхонгтуб

Морская полиция не намерена возбуждать дело по факту возгорания на борту катера во время заправки. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал глава морской полиции по восьмому региону Прасерт Срикхунарат, пожар начался на борту спидбота Lee Loo 2. Возгорание произошло около 16:30 дня, когда команда заправляла только что вернувшийся из рейса к островам Пхи-Пхи катер. Причиной пожара стала случайная искра.

Огонь быстро распространился по стеклопластиковому корпусу лодки, а затем перекинулся на стоявший рядом спидбот Praeploy 3, на борту которого находились три человека. Команда успела вовремя покинуть судно.

«Тушение огня заняло около 15 минут. К счастью, никто не погиб и не пострадал», – заявил полковник Срикхунарат.

Как выяснилось, у владельца Lee Loo 2 не было страховки, однако он сразу же заявил, что готов оплатить ремонт обоих катеров. Материальный ущерб от пожара составил 1 млн бат.

При этом полковник Срикхунарат заявил, что морская полиция не намерена возбуждать дело по факту произошедшего, поскольку «владельцы лодок уже разрешили ситуацию и пришли к соглашению друг с другом».