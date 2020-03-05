Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Два катера повреждены огнем в ходе пожара у пирса на мысе Яму

Два туристических катера были повреждены огнем в ходе пожара у пирса на мысе Яму, произошедшего во второй половине дня 3 марта.

Иккапоп Тхонгтуб

5 Марта 2020, 10:03 AM
Морская полиция не намерена возбуждать дело по факту возгорания на борту катера во время заправки. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Морская полиция не намерена возбуждать дело по факту возгорания на борту катера во время заправки. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Катер Lee Loo 2 до пожара. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Катер Lee Loo 2 до пожара. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал глава морской полиции по восьмому региону Прасерт Срикхунарат, пожар начался на борту спидбота Lee Loo 2. Возгорание произошло около 16:30 дня, когда команда заправляла только что вернувшийся из рейса к островам Пхи-Пхи катер. Причиной пожара стала случайная искра.

Огонь быстро распространился по стеклопластиковому корпусу лодки, а затем перекинулся на стоявший рядом спидбот Praeploy 3, на борту которого находились три человека. Команда успела вовремя покинуть судно.

«Тушение огня заняло около 15 минут. К счастью, никто не погиб и не пострадал», – заявил полковник Срикхунарат.

Как выяснилось, у владельца Lee Loo 2 не было страховки, однако он сразу же заявил, что готов оплатить ремонт обоих катеров. Материальный ущерб от пожара составил 1 млн бат.

При этом полковник Срикхунарат заявил, что морская полиция не намерена возбуждать дело по факту произошедшего, поскольку «владельцы лодок уже разрешили ситуацию и пришли к соглашению друг с другом».

 

 

Have a news tip-off? Click here

Рулевой лонгтейла погиб под гребным винтом собственной лодки на Най-Харне
Департамент эпидемиологии отказался прояснить информацию о первом случае коронавируса на Пхукете
Часть Чалонга останется без электричества 5 марта
В Таланге неизвестные перерезали шланг временной системы водоснабжения
Престарелого мужчину задержали при получении посылки с 44 кг марихуаны
Окрестности храма Wat Chalong останутся без электричества 4 марта
Американец заблудился в джунглях Пхукета
Двух россиянок унесло в море на надувных кругах
Автомобиль перевернулся на шоссе в Май-Кхао
На Пхукете перехватили 300 кг кратома
Стаю из сотни дельфинов заметили на Симиланах
Пожилой мужчина погиб в результате прыжка с моста
Пхукет принял два круизных лайнера в один день
В Пхукет-Тауне установили памятник отцу-основателю города
Учащиеся пхукетского техникума подарили тележки для воды жителям Рассады

 

Cassia Phuket
Mitsu Tiansin Motors
Top of the Gulf Regatta 2020
Thai Residential
QSI International School Phuket

 