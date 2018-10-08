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Два иностранца погибли и пять были ранены в ходе перестрелки в Бангкоке

Полиция Бангкока пытается установить личности молодых людей, устроивших перестрелку в столичном районе Ратчатхеви вечером воскресенья, 7 октября.

Новости Пхукета

8 Октября 2018 11:46:58

Фото: Twitter / JS100 
Фото: Twitter / JS100 

Сообщение о перестрелке, в ходе которой двое случайных прохожих погибли и пятеро пострадали, поступило в полицию около 20:40 вечера. Инцидент произошел рядом с торговым центром Watergate Pavillion.

Как пишет Bangkok Post, конфликт произошел между двумя группами молодых мужчин, вышедших из бильярдной. Сначала между мужчинами началась драка, а затем в ход было пущено огнестрельное оружие. Судя по найденным на месте событий гильзам калибров 9 мм и 7,62 мм, полиция полагает, что стрельба могла вестись в том числе из автомата Калашникова.

Случайными пулями были убиты гражданин Лаоса и гражданин Индии, которым не повезло оказаться на месте событий. Еще пять человек – граждане Таиланда, Индии и Лаоса – получили огнестрельные ранения.

Задержать кого-либо из стрелявших полиции пока не удалось. Полиция полагает, что участвовавшие в перестрелке мужчины были членами уличных банд.

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