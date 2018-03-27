Два грузовика столкнулись на шоссе в Ко-Кэу

Грузовик сети магазинов Super Cheap столкнулся с другими грузовым автомобилем на Thepkrasattri Rd. в Ко-Кэу в первой половине дня 26 марта.

27 Марта 2018 09:03:53

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как сообщили в полиции Пхукет-Тауна, авария произошла незадолго до полудня 26 марта в районе магазина Kaimook Sapam. Очевидцы сообщили прибывшим на место событий полицейским, что грузовик Isuzu сети Super Cheap на высокой скорости врезался в грузовой автомобиль Hino, выполнявший разворот.

Водитель Isuzu – 30-летний гражданин Мьянмы по имени Палад (полное имя не указано) – оказался заблокирован в кабине своего автомобиля. При помощи спецсредств спасатели извлекли его из-за руля, после чего доставили в больницы для оказания медицинской помощи. Водитель Hino и его пассажир получили незначительные травмы.

В результате столкновения из кузова Hino выпала часть груза. Движение по Thepkrasattri Rd. в северном направлении было затруднено, пока рассыпавшийся груз и поврежденные автомобили не убрали с проезжей части.