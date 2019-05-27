Два человека пострадали в аварии на главном шоссе Пхукета

Мотоциклист и его пассажирка были госпитализированы после столкновения скутера и автомобиля на шоссе Thepkrasattri Rd. в Срисунтхорне.

Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Таланга получила сообщение о ДТП у офиса Управления энергоснабжения (РЕА) в Срисунтхорне около 21:30 субботы, 24 мая.

На месте событий полицейские обнаружили искореженный скутер Yamaha Fino и хетчбэк Toyota Yaris с повреждением правой передней части кузова и лобового стекла.

Водитель автомобиля – 28-летний Критсакорн Джанкам – в аварии не пострадал. Управлявший мотоциклом 36-летний Апирак Кингтхонг получил ряд травм, но к моменту прибытия помощи был в сознании. Мужчину доставили в Thalang Hospital.

Пассажирка господина Кингтхонга – 20-летняя Сукетсара Пхутнгам – пострадала более серьезно и была доставлена в Vachira Hospital. К моменту прибытия парамедиков женщина была без сознания.

Согласно данным предварительного расследования, мотоцикл и автомобиль двигались в северном направлении в соседних полосах. При приближении к зоне для разворота у офиса РЕА мотоцикл перестроился вправо и был сбит не успевшим затормозить автомобилем. По состоянию на 25 мая обвинений никому предъявлено пока не было.