Два человека погибли в мотоциклетной аварии в Паклоке

Двое мужчин в возрасте 50 и 74 лет погибли в результате дорожной аварии на шоссе 4027 в Паклоке утром 19 апреля. Инцидент произошел в районе 10:00 у буддистского храма Wat Sopon Wanaram (Wat Pa Khlok).

Иккапоп Тхонгтуб

Прибывшие по вызову медики и сотрудники полиции Таланга во главе с подполковником Понгпипатом Кхамчумпу обнаружили на месте событий сильно поврежденный мотоцикл Honda Dream c пхукетскими номерами и также зарегистрированный на остров «саленг» (мотоцикл с боковой тележкой) на базе Honda Wave.

Управлявший Honda Dream – 50-летний Сомчок Чайдам – лежал мертвым на асфальте. Водитель «саленга» – 74-летний Сэнгтхонг Каруна – находился на своем транспортном средств и был еще жив, но скончался в больнице Thalang Hospital, куда был доставлен в критическом состоянии.

Поскольку на зону разворота, где произошла авария, была направлена камера уличного видеонаблюдения, полицейские оперативно установили ход событий. Господин Каруна на «саленге» подъехал к разрыву разделительной линии со стороны памятника Героиням и начал разворот. Господин Чайдам на Honda Dream в этот момент двигался прямо со стороны Ао-По. Транспортные средства столкнулись, в результате чего господин Чайдам вылетел из седла и рухнул на асфальт, ударившись о дорожное покрытие головой. Защитный шлем мужчину не спас. Удар был настолько силен, что находившийся за рулем «саленга» господин Каруна также не выжил.

Полиция пока не приняла решения о дальнейшем развитии дела о ДТП, оба участника которого погибли.