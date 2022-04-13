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Два человека погибли в ДТП на Пхукете 12 апреля

Администрация Пхукета подвела итоги второго дня недели усиленного контроля на дорогах. Согласно официальному отчету пхукетского офиса пхукетских властей, который опубликовал местный офис Департамента PR (PR Phuket), 12 апреля в дорожных авариях погибли два человека, еще два получили травмы.

Новости Пхукета

13 Апреля 2022, 03:17 PM
Неделя усиленного дорожного контроля продолжается на Пхукете. Фото: PPHO

Неделя усиленного дорожного контроля продолжается на Пхукете. Фото: PPHO

Неделя усиленного дорожного контроля продолжается на Пхукете. Фото: DDPM

Неделя усиленного дорожного контроля продолжается на Пхукете. Фото: DDPM

Неделя усиленного дорожного контроля продолжается на Пхукете. Фото: PPHO

Неделя усиленного дорожного контроля продолжается на Пхукете. Фото: PPHO

В отчете местного офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM), на который ссылается PR Phuket, не содержится никакой дополнительной информации о погибших, кроме указания на то, что обе жертвы ДТП – мужчины. Информация о самих авариях также отсутствует.

PR Phuket указывает, что всего за два дня «недели опасности на дорогах» произошло девять аварий с двумя погибшими и семью пострадавшими (пять человек пострадали в первый день). Однако в отдельном отчете пхукетского офиса Минздрава (РРНО) говорится о 26 пострадавших и двух погибших за первые два дня. В документе уточняется, что один человек погиб в округе Таланга, второй – в округе Мыанг-Пхукет.

На утреннем брифинге 12 апреля вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам повторил тезисы о том, что большинство ДТП на Пхукете связано с мотоциклами; самые распространенные примеры «рискованного поведения» на дорогах – это превышение скорости, езда без шлемов и ремней безопасностей; больше всего штрафов выписывается за отсутствие шлемов, следом идут отсутствие водительских прав, игнорирование сигналов светофора и не пристегнутые ремни.

Также вице-губернатор Родкван Йодрабам обратился к несущим дежурство сотрудникам строго следить за соблюдением водителями ПДД, а особенно – за трезвостью водителей.

 

 

 

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