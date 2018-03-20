Два человека погибли в аварии с участием туристического минивэна и грузовика

Два человека погибли и семь пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в провинции Пханг-Нга утром 20 марта.

20 Марта 2018 14:30:36

Фото: Kitti Wongrattanawut

Полиция получила сообщение об аварии на шоссе Phetkasem Rd. в провинции Пханг-Нга около 9:00 утра 20 марта. Согласно поступившей в участок Кхок-Клоя информации, грузовик с прицепом и туристический микроавтобус столкнулись в районе храма Wat Pa Thanun. Авария произошла в тот момент, когда грузовой автомобиль выполнял разворот.

В момент ДТП в салоне микроавтобуса находились водитель Джамрита Арьюсук и восемь туристов из Китая, направлявшихся на экскурсию к Симиланским островам. От полученных травм шофер и одна пассажирка скончались, все остальные туристы были госпитализированы. Травмы, полученные тремя из них, оцениваются как тяжелые. Водитель грузового автомобиля Варанон Бункерд серьезно не пострадал.

Согласно предварительной версии, грузовой автомобиль выполнял разворот, когда в него врезался двигавшийся следом микроавтобус. В полиции не исключают, что скорость и дистанция не позволили водителю минивэна среагировать на начатый грузовой машиной маневр. Впрочем, расследование ДТП еще не завершено.