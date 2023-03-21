Два человека погибли от отравления мечехвостами в Трате

Офис Минздрава выпустил предупреждение для любителей даров моря, после того как два человека погибли, а еще пять были госпитализированы в этой провинции после употребления в пищу обитающих в манграх крабов-мечехвостов. Ведомство опубликовало три листовки (в том числе, от Управления рыболовства), в которых объясняется разница между двумя видами мечехвостов, один из которых безопасен, а второй может быть смертельно ядовит в период с февраля по июнь. На Пхукете случаи смерти после употребления в пищу мангровых мечехвостов также имелись, причем за пределами указанных месяцев.

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О двух имевших место случаях смертельного отравлениях мангровыми мечехвостами и пяти госпитализациях сообщили 20-21 марта сразу несколько ведущих тайских изданий, включая Thai PBS, ThaiRath, MGR Online. Все случаи произошли в Трате 18-19 марта, возраст погибших и пострадавших – от 47 до 72 лет, следует из публикации ThaiRath. В других заметках подробности отсутствуют.

Столкнувшись с волной отравлений, провинциальный офис Минздрава выпустил упомянутое выше предупреждение о том, что одна из тайских разновидностей мечехвостов может содержать смертельно опасные токсины (тетродотоксин, сакситоксин) в период с февраля по июнь.

Безопасный мечехвост известен в Таиланде как «мэнгда туай». Он обитает у песчаного побережья, имеет коричнево-зеленый панцирь диаметром около 20 см и характерные шипы, как у пилы, указывается в сообщении Минздрава. Главный же отличительный признак – треугольный в сечении хвост.

Потенциально ядовитый мечехвост носит названия «мэнгда фай» или «мэнгда рао». Он меньше собрата по размеру (15 см), имеет красно-коричневый панцирь без шипов, а хвост у него в сечении круглый. Места обитания – мангры, устья каналов и другие илистые, «грязевые» места.

У огненного мечехвоста «мэнгда фай» могут быть ядовитыми не только его мясо, но и икра. При покупке последнего продукта отдельно отличить его от безопасного невозможно.

Симптомы отравлений – онемение полости рта и кончиков пальцев, тошнота, рвота, головокружение и слабость в конечностях. При получении высокой дозы токсина смерть наступает от паралича органов дыхания. В любом случае требуется срочная медицинская помощь, а при прекращении дыхания – реанимация.

Минздрав провинции Трат приводит три ключевые рекомендации для предотвращения отравлений:

Покупать мечехвостов только в проверенных местах, в которых соблюдаются стандарты качества и безопасности продукции. Не готовить мечехвостов самостоятельно при отсутствии знаний об этих представителях морской фауны. Помнить о возможных аллергических реакциях и риске отравления, в случае негативной реакции организма вызывать медиков.

На Пхукете подтвержденный случай смерти от отравления мечехвостом был зафиксирован в октябре 2020 года, смерти предшествовали описанные выше симптомы, а сам краб был пойман в манграх, однако официальные лица тогда не указывали видовую принадлежность мечехвоста, а отравление объясняли тем, что он был молодым. Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что краб был пойман в октябре, то есть вне опасного сезона, который Минздрав указывает как февраль-июнь.

«Молодые крабы-мечехвосты не должны употребляться в пищу, поскольку даже после приготовления могут быть все еще ядовитыми. Особенно следует избегать употребления в пищу мечехвостов, пойманных в манграх, поскольку они еще не полностью развились. Молодого мечехвоста можно опознать по его небольшим размерам и наличию волосков на хвосте», – предостерегал тогда пхукетский специалист морской биологии Сон Вонгсала.