Два автомобиля столкнулись на шоссе, едва не сбив пешехода

Находившийся на разделительной линии Thepkrasattri Rd. пешеход едва не погиб, когда два автомобиля столкнулись на шоссе и вылетели на разделительную.

Иккапоп Тхонгтуб

Авария произошла около 17:50 вечера 8 июня примерно в 100 м к северу от здания муниципалитета Срисунтхорна. Обстоятельства непосредственно самого происшествия устанавливаются.

ДТП, видимо, спровоцировал 37-летний житель Май-Кхао Манорусдин Самутбан. Согласно показаниям очевидцев, мужчина сперва проехал на красный свет у Central Festival, затем, агрессивно лавируя в потоке, преодолел Bypass Rd. и свернул на Thepkrasattri Rd.

Господин Самутбан продолжил движение в северном направлении, на высокой скорости обгоняя попутные транспортные средства слева и справа, а у муниципалитета Срисунтхорна либо задел, либо подрезал белый хетчбэк Honda Jazz под управлением 37-летней Анчали Руангрот.

В итоге оба транспортных средства вылетели на разделительную линию, где им преградили путь пальмы. Соответствующую информацию подполковник Понгпипат Камчомпху из полиции Таланга получил от очевидцев.

Ни кто-либо из водителей, ни находившийся на разделительной линии пешеход серьезных травм не получили, но все трое были доставлены в Thalang Hospital для оказания помощи.

Подполковник Камчомпху не уточнил, какие обвинения могут быть выдвинуты против водителя пикапа.

Добавим, что еще одна авария произошла на Thepkrasattri Rd. сегодня утром. Около 7:50 утра пикап вылетел на разделительную линию и врезался в столб неподалеку от поворота к университету Rajabhat в Рассаде. Согласно предварительным данным, водитель потерял управление на мокрой дороге. Серьезных травм он не получил.