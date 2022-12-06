Два американских пенсионера арестованы за оверстэй

Иммиграционное бюро провинции Пханг-Нга арестовало двух американских пенсионеров за превышение разрешенного времени пребывания в Таиланде. У одного оверстэй составил более двух лет, у второго – восемь дней, но арестованы были оба.

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Гражданин США Майкл Скотт Драннан (63 года) был арестован в своем доме на ферме в тамбоне Тхунг-Мапрао в провинции Пханг-Нга в воскресенье, 4 декабря, сообщили правоохранительные органы в тот же день.

К моменту ареста у мужчины накопилось 745 дней оверстэя, и он прекрасно знал, что нарушает миграционное законодательство, отметили в полиции. Господин Драннан въехал в Таиланд еще до пандемии, его разрешение на пребывание истекло 18 ноября 2020 года, и с тех пор он его не продлевал.

На протяжении последних двух лет Драннан жил во втором мубане Тхунг-Мапрао с некой гражданкой Таиланда и выращивал овощи на ее ферме площадью в 30 рай земли. Мужчина не выходил из дома, все бытовые покупки делала его спутница. Сейчас господина Драннана ждет депортация, очевидно, с занесением в черный список.

Второй американец Родерик Юджин Уилльямс был арестован в Раваи. Арест был произведен также 4 декабря, причем мужчине тоже 63 года и он тоже зарегистрирован как житель Тхунг-Мапрао. Однако его оверстей на момент ареста составлял всего восемь дней.

По словам знакомого с делом собеседника The Phuket News из экспатского сообщества Пхукета, сотрудники полиции Чалонга были удивлены необходимостью арестовывать человека с недельным оверстэем. В итоге Уилльямс вышел под залог в 20 тыс. бат, суд по его делу должен состояться сегодня (6 декабря).

Иммиграционное бюро провинции Пханг-Нга не пояснило, были ли у него какие-то особые основания для того, чтобы заняться иностранцами с оверстэем в Тхунг-Мапрао именно в этот момент.

Напомним, что в конце прошлой недели заместитель начальника полиции Таиланда генерал Сурачет Хакпан сообщил, что в рамках расследования дела китайских триад будут проведены проверки в отношении языковых школ и некоторых сотрудников Иммиграционного бюро, халатно относившихся к своим обязанностям по контролю за соблюдением миграционного законодательство.

Генерал Хакпан сам возглавлял Иммиграционного бюро до того, как попал в опалу на несколько лет. Сейчас он вернулся в высшее руководство тайской полиции и снова курирует резонансные дела с участием иностранцев.