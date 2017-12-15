Дробилка для льда едва не оставила жителя Пхукета без кисти руки

Несчастный случай, в результате которого рабочий едва не лишился левой кисти, произошел на фабрике Peang Fah Ice and Gas вечером 15 декабря.

15 Декабря 2017 11:09:10

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Чалонга получила сообщение об инциденте на фабрике Peang Fah Ice and Gas около 21:30 вечера. Прибыв на место событий, полицейские и спасатели обнаружили рабочего Манута Джайсонга, левая рука которого застряла в дробилке для льда. Пол в помещении был залит кровью, а Манут кричал от боли.

Спасатели высвободили кисть Манута из дробилки и оказали мужчине первую помощь, после чего доставили его в больницу Vachira Hospital. Там медики установили, что рабочему относительно повезло: полученные им травмы ограничились глубокими порезами и переломом одного пальца.

Манут пояснил спасателям, что его кисть попала в дробилку, когда он закладывал туда большой кусок льда. Полиция не уточнила, были ли нарушены нормы безопасности на производстве.