Драка с участием водителей минивэнов произошла в Таланге

Полиция расследует драку двух водителей туристических микроавтобусов с третьим человеком, в ходе которой один из шоферов ударил оппонента по голове топором.

Иккапоп Тхонгтуб

Драка с участием двух водителей туристических микроавтобусов и некого третьего человека произошла в Таланге.

Драка с участием двух водителей туристических микроавтобусов и некого третьего человека произошла в Таланге.

Инцидент произошел у магазина сувениров Khun Mae Ju на Thepkrasattri Rd. в Таланге во второй половине дня 20 сентября. События были сняты на видео, которое затем вызвало широкий резонанс в интернете.

Из ролика следует, что два водителя микроавтобусов дрались с неким третьим человеком. Потасовку остановили охранник магазина и другие очевидцы. Личности всех трех участников событий уже установлены.

Удар топором по голове получил некий Чанон Пенгтхеп не указанного рода занятий. После инцидента его доставили в больницу Thalang Hospital, а затем перевели в Vachira Phuket Hospital в Пхукет-Тауне.

Дрались с господином Пенгтхепом двое водителей – 43-летний Наттапон Чайбут из Саку и 46-летний Пийя Лимптхарикун из Паклока. Оба вечером 20 сентября явились в полицию Таланга для дачи показаний, подтвердил подполковник Корнпхумпхот Понгпайбун, занимающий должность заместителя начальника участка и возглавляющий в нем направление расследований. Использовавшийся в драке топор также был передан полицейским.

Подполковник Понгпайбун привел показания водителей, которые заявили, что не были знакомы с человеком, с которым у них произошла драка. Начался же конфликт, по их словам, из-за того, что «кто-то пристально смотрел другому в лицо». Полиция проводит расследование, заверил подполковник.

Офицер не уточнил, кому именно из водителей принадлежал топор. Из показаний находившегося на месте событий охранника Прасита Джай-Ина следует, что один из водителей достал его из своего микроавтобуса, а после окончания драки убрал назад.

Также охранник Джай-Ин добавил, что на протяжении всех событий в салоне одного из минивэнов находились двое туристов. Оба были гражданами Таиланда, уточнил он.

Поскольку в драке участвовали водители туристических микроавтобусов, к делу подключился пхукетский офис Департамента наземного транспорта (PLTO). Однако представитель ведомства Корнпхитхак Асанасуван сразу подчеркнул, что полномочия PLTO не распространяются на криминальную составляющую дела, то есть саму драку с применением оружия.

Его ведомство может лишь проверить «поведение» водителей, в частности, использование ими обсценной лексики, несоблюдение формы одежды, наличие или отсутствие соответствующих лицензий. За все эти нарушения предусмотрены штрафы: до 5 тыс. бат за мат и неопрятный внешний вид, до 40 тыс. и/или до двух лет тюрьмы за отсутствие лицензии.

«Из видео следует, что это никак не спор за пассажиров. Это ссора частного характера. Нам нужно сперва точно установить причину конфликта, после чего можно будет принять меры по закону», – заявил представитель PLTO.