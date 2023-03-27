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Драка между персоналом ресторана и туристами произошла в Патонге

Полиция Патонга проводит расследование в связи с массовой дракой, произошедшей после полуночи 27 марта на выходе с Soi Sansabai к Bangla Rd. С одной стороны в потасовке участвовали зарубежные туристы, а с другой – иностранные работники ближневосточного ресторана Atlas. Полиция пока не выпустила официального заявления в связи с инцидентом, но новость из соцсетей опубликовала страница Phuket Info Center, связанная с офисом губернатора провинции.

Новости Пхукета

27 Марта 2023, 07:57 PM
Полиция расследует драку на Soi Sansabai. Место событий находится в 800 м от участках, но к моменту приезда полицейских половины фигурантов дела там уже не было. Фото: Phuket Info Center

Полиция расследует драку на Soi Sansabai. Место событий находится в 800 м от участках, но к моменту приезда полицейских половины фигурантов дела там уже не было. Фото: Phuket Info Center

Полиция расследует драку на Soi Sansabai. Место событий находится в 800 м от участках, но к моменту приезда полицейских половины фигурантов дела там уже не было. Фото: Phuket Info Center

Полиция расследует драку на Soi Sansabai. Место событий находится в 800 м от участках, но к моменту приезда полицейских половины фигурантов дела там уже не было. Фото: Phuket Info Center

Согласно публикации Phuket Info Center, сообщение о драке поступило в полицию Патонга около 00:50 ночи 27 марта, однако к моменту прибытия правоохранителей на место событий там остались только три участвовавших в драке сотрудника ресторана Atlas. Phuket Info Center умалчивает об этом, но полицейский участок Патонга находится примерно в 800 м от Atlas.

Три участники драки, которых полицейские застали на месте событий, были названы в сообщении как Джехад Мохаммад Аломари (25 лет, Иордания), Абедлрахман Мохамед Ахмед Элфавал (25 лет, Иордания) и Вай Лу Со (возраст и национальность не указаны).

Мужчины изложили полицейским свою версию событий, согласно которой после полуночи в Atlas пришли пять нетрезвых посетителей, которые заказали еду и потребовали приготовить ее побыстрее. Персонал ответил, что гостям придется подождать. Тогда один из пьяных посетителей бросил бутылку с водой в сторону кухни, после чего разгорелась драка, в ходе которой сотрудники ресторана пустили в ход различные подручные средства (видео).

Согласно последним данным, полиция уже установила личности и пятерых участвовавших в драке туристов. Они вызваны в участок Патонга, чтобы изложить свою версию событий на Soi Sansabai.

 

 

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