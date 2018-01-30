Дорогу на холм Ранг открыли раньше срока

Муниципалитет Пхукет-Тауна сообщил о том, что дорога Khaw Sim Bee Rd., ведущая на холм Ранг со стороны Mae Luan Rd., снова открыта для движения транспорта.

30 Января 2018 09:33:38

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Дорога, носящая имя губернатора Ко Сим Би, была закрыта на ремонт 1 октября ввиду угрозы оползней. Для защиты проезжей части было решено возвести 180-метровую стену на опасном участке.

Изначально администрация Пхукет-Тауна ожидала, что работы продлятся до конца июля, однако рабочим удалось завершить проект раньше срока. Теперь подъезд к смотровой площадке на холме Ранг снова открыт с двух сторон: от Vachira Hospital и от Mae Luan Rd.