Дорогу до аэропорта перекроют сегодня на время проезда кортежа Принцессы

Ее Королевское Высочество Принцесса Маха Чакри Сириндхорн посетит сегодня Пхукет и примет участие в официальном открытии нового корпуса в школе Srinagarindra the Princess Mother School в Сапан-Хине.

Новости Пхукета

24 Мая 2019, 10:37 AM

Фото: Google Maps

Церемония с участием Принцессы будет проходить в школе с 13:00 до 14:00. Туда Ее Высочество прибудет на вертолете, однако назад (в аэропорт) отправится на автомобиле. Это произойдет между 16:00 и 17:00.

Кортеж Принцессы проедет по мосту Thepsrisin Bridge и Wirat Hongyok Rd. до Chao Fa West Rd., затем автоколонна проследует по Bypass Rd. и Thepkrasattri Rd. до аэропорта.

Как пояснил полковник полиции Пакин На-Ранонг, указанные трассы будут закрыты для движение обычного транспорта во время проезда кортежа Принцессы. По словам полковника, дороги будут зарезервированы для Ее Высочества и сопровождающих лиц примерно на 30 минут.