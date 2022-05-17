Дома в Самут-Пракане затопило водой из поврежденного вандалом бассейна

Неустановленный вандал прорезал ножом надувной бассейн в аквапарке SansaNook в провинции Самут-Пракан, в результате чего произошло подтопление близлежащих домов.

Новости Пхукета

18 Мая 2022, 10:00 AM

Бассейн в аквапарка SansaNook в Самут-Пракане. Фото: Wichan Charoenkiatpakul / Bangkok Post

Инцидент произошел вечером воскресенья, 15 мая, сообщает газета Bangkok Post о ссылкой на владельца развлекательного парка Натхапонг Патависатхиана. Мужчина рассказал журналистам, что получил сообщение по рации в районе 18:40 и поспешил к бассейну, в котором продолжали купаться посетители, пока вода хлестала из пробоины.

Затем господину Патависатхиану начали звонить жители находящихся у аквапарков домов и жаловаться на подтопление. Поначалу они думали, что воду сливают специально перед закрытием парка, запланированным на 17 мая. Владелец отвечал, что произошла нештатная ситуация.

Господин Патависатхиан опубликовал в Facebook сообщение о случившемся, а также видео, на котором был запечатлен бассейн с быстро понижающимся уровнем воды. Владелец извинился перед посетителями и всеми, кого затронула ситуация.

Господин Патависатхиан добавил, что резиновые борта бассейна были повреждены ножом, также отметины от ножа были обнаружены на части другого паркового инвентаря и оборудования. Владелец SansaNook подал заявление в полицейский участок Самронг-Ныа.