Дом посреди моря подвел жильцов под статью

Полиция продолжает розыск американца Чада Элвартовски, ставшего первым жильцом экспериментального систейда (предназначенной для жилья платформы посреди моря) у берегов Таиланда. Также вместе с господином Элвартовски в розыск объявлена его тайская подруга Супрани «Надиа» Тхепдет.

Новости Пхукета

Драматическая история вокруг первого в Таиланде систейда начала развиваться в пятницу, 12 апреля, когда представители ВМФ Таиланда подали в полицию Вичита заявление на возбуждение дела по признакам нарушения статьи 119 УК Таиланда. В данной статье речь идет о действиях, направленных на подрыв территориальной целостности страны и независимости государства. Максимальное наказание по статье 119 УК Таиланда – вплоть до смертной казни.

Заявление было подано в связи с сооружением морской платформы в 25,6 км к юго-востоку от острова Рача-Яй и в 32,5 км к юго-западу от острова Пхи-Пхи-Дон. В своем заявлении в полицию представители ВМФ указали следующие координаты систейда – 7º 29.37 N, 98º 34.91 E.

Конвенция ООН по морскому праву позволяет государствам устанавливать границы своих территориальных вод в пределах 12 морских миль (22 км) от побережья, и на опубликованной представителями ВМФ карте точка расположения систейда находится за пределами территориальных вод Таиланда.

Впрочем, по той же конвенции ООН границы исключительной экономической зоны государства могут составлять до 200 морских миль (370,4 км), и в этой зоне государство обладает юрисдикцией в отношении создания и использования искусственных островов, установок и сооружений (хотя непосредственно сами воды являются международными).

На упомянутой выше карте систейд однозначно находится в пределах исключительной экономической зоны Таиланда.

Утром 17 апреля на Пухете прошло совещание с участием губернатора, представителей Морского департамента, вооруженных сил и Иммиграционного бюро. Встреча была посвящена делу Элвартовски. После вступительного слова губернатор Пхакапхонг Тавипатана попросил прессу удалиться. Как заявил глава провинции, все общение со СМИ будет осуществлять исключительно вице-губернатор Супот Ротрыанг На-Ногкхай, чтобы избежать «неточностей» и «недопониманий».

«Это чувствительное дело, касающееся международных людей», – заявил глава провинции.

Тем временем сам «международный человек» Элвартовски и его тайская подруга решили, что продолжат скрываться от полиции, мотивируя это опасениями за свою безопасность.

Полиция уже посетила пхукетский дом господина Элвартовски и госпожи Тхепдет, но там их не нашла. Выданное американцу разрешение на пребывание в Таиланде было аннулировано, так что его нахождение в стране уже является нарушением миграционного законодательства.

По словам главы Иммиграционного бюро Пхукета Катхаторна Кумтхиена, иностранца также занесли в черный список лиц, которым запрещен въезд в страну и нахождение на его территории.

«Его право на пребывание в Королевстве Таиланд закончилось», – заявил полковник Кумтхиен.

Прототип систейда у берегов Таиланда был построен в рамках проекта Ocean Builders. При этом в официальном заявлении на сайте проектаподчеркивается, что ни господин Элвартовски, ни госпожа Тхепдет к строительству отношения не имели. Согласно заявлению Ocean Builders, они были лишь энтузиастами, решившими пожить на платформе для продвижения проекта и популяризации идей систейдинга.

«Чад и Надиа были лишь волонтерами, которых увлекла перспектива свободной жизни. Они снимали весь процесс на фото и видео, публикуя материалы в социальных сетях. На систейде они провели несколько недель, в течение которых документировали свое приключение», – заявили в Ocean Builders.

«Они ни в каком виде не участвовали в проектировании и строительстве систейда, равно как в принятии решения о месте его размещения и финансировании проекта», – добавили там.

Аналогичное заявление в беседе с The Phuket News сделал и сам американец.

«Надиа и я не участвовали в проектировании, строительстве или финансировании систейда. Мы просто жили на нем и занимались продвижением проекта. Решения о том, где размещать систейд, мы тоже не принимали», – заявил он.

По словам господина Элвартовски, перед тем как принять участие в проекте, он консультировался с местным юристом, который заверил его, что проблем с тайским законодательством не возникнет и «Таиланд не такой».

Американец заверил, что перед подачей заявления в полицию официальные лица связаться с ним не пытались, а их собственные попытки выйти на контакт с ВМФ успехом не увенчались.

Также господин Элвартовски и Ocean Builders подчеркнули, что морская платформа, по их мнению, не представляет угрозы для судоходства. Систейд оборудован ярким маячком и системой AIS, для предотвращения столкновения с морскими судами.