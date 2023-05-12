Для учащихся школ и колледжей Пхукета проведут мотокурсы со сдачей экзаменов на права

Пхукетский офис Департамента наземного транспорта (PLTO) объявил о проведении занятий по вождению мотоцикла с последующей сдачей на мотоциклетные права для учащихся пяти пхукетских школ и техникумов. На курс смогут записаться все юноши и девушки, достигшие возраста 15 лет, то есть возвраста получения мотоциклетных прав в Таиланде. Однако количество мест ограничено.

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Занятия в центре Honda на Пхукете. Именно здесь в свое время готовили пхукетскую мотополицию, когда выяснилось, что ей нужно срочно повысить навыки. Фото: Honda Safety Riding Park Phuket

Занятия в мотошколе Yamaha в Бангкоке. Обучение проходит на оборудованной площадке, вождение осуществляется в защитной экипировке. Фото: Yamaha Riding Academy

Майские и июньские мотокурсы для 350 учащихся пяти школ и техникумов были анонсированы на странице PLTO в Facebook. В публикации не приводится подробностей о содержании занятий. В уведомлении сообщается лишь о том, что курсы будет соответствовать требованиям, предъявляемым к человеку, претендующему на мотоциклетные права. Инструкторов, видимо, тоже предоставит PLTO. Во всяком случае, никакие компании-партнеры в тексте не упомянуты.

Программа будет включать теоретическую и практическую составляющие. Так что при желании (если инструкторы сумеют его пробудить) тинейджеры смогу усвоить хотя бы минимальные знания ПДД и получить представление о базовых навыках управления мотоциклом. А в идеале – желание пройти полноценный курс вождения двухколесной техники, к примеру, в пхукетском центре Honda (школы Yamaha на острове нет).

В публикации упоминается и некая контр-аварийная компонента. Вероятнее всего, речь в данном случае идет об основах анализа дорожной ситуации и идентификации очевидных и неочевидных угроз. Курс едва ли будет предполагать отработку практических навыков контр-аварийного вождения, таких как экстренное торможение.

Финальной частью программы будет сдача экзамена на мотоциклетные права. Успешное сдавшие теорию (E-Exam) и площадку, получат двухлетние права на управление мотоциклом, позволяющие садиться за руль любой мототехники. Ограничений на кубатуру в зависимости от возраста или стажа вождения в Таиланде нет.

В программе будут участвовать следующие школы и техникумы:

Класс 1. Phuket Polytechnic College, 50 учащихся, 20 мая;

Класс 2. Werasatree Anusorn School, 50 учащихся, 27 мая;

Класс 3. Phuket Technical College, 100 учащихся, 10 июня;

Класс 4. Phuket Vocational College, 100 учащихся, 17 июня;

Класс 5. Phuket Ratchabhat University, 50 учащихся, 24 июня.

В ведомстве не уточнили, планируется ли организовать подобные занятия для достигших 15 лет подростков во всех учебных заведениях, хотя при масштабной реализации инициатива могла бы повысить безопасность на дорогах, поскольку в 15 лет многие тайские тинейджеры уже водят мототехнику, хотя не знакомы ни с ПДД, ни с азами управления мотоциклом.

Последнее, впрочем, относится и к значительной части взрослых, поскольку в Таиланде для получения прав мотошкола не требуется даже формально.