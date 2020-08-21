DLT: Кабмин одобрил новые требования для езды на больших мотоцилах

Департамент наземного транспорта (DLT) объявил о том, что кабинет министров Таиланда одобрил проект министерского постановления (Ministerial Regulation) повышении безопасности на дорогах и снижении числа аварий. Среди прочего документ предусматривает отдельные требования для желающих водить мотоциклы с двигателями от 400 куб. см.

Новости Пхукета

21 Августа 2020, 04:21 PM

Кабмин одобрил новые требованияя для езды на больших мотоцилах.

Как пишет Bangkok Post, об одобрении проекта постановления объявил заместитель главы DLT Йонгйут Накдэнг. При этом в публикации не указывается дата заседания кабмина, на котором это произошло.

«Новые положения нацелены на снижения числа дорожных аварий, и кабмин недавно одобрил требование к водителям иметь медицинские справки и проходить специальное обучение, заявил департамент», – пишет Bangkok Post.

Из публикации следует, что предъявление медицинской справки теперь будет нужно не только для получения прав, но и для продления срока их действия, а водители мотоциклов с кубатурой в 400 куб. см и выше должны будут проходить специальное обучение (и возможно, получать отдельные права).

Другие детали проекта неизвестны.

Новые требования должны вступить в силу через 120 дней после публикации соответствующего распоряжения в Royal Gazette.

Добавим, что мотоциклы с кубатурой в 400 куб. см и выше в Таиланде по распространенности значительно уступают малокубатурным. Как заявил господин Накдэнг, таких сейчас зарегистрировано 216,5 тыс. из общих 21,3 млн зарегистрированных байков (1%).