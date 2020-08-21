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DLT: Кабмин одобрил новые требования для езды на больших мотоцилах

Департамент наземного транспорта (DLT) объявил о том, что кабинет министров Таиланда одобрил проект министерского постановления (Ministerial Regulation) повышении безопасности на дорогах и снижении числа аварий. Среди прочего документ предусматривает отдельные требования для желающих водить мотоциклы с двигателями от 400 куб. см.

Новости Пхукета

21 Августа 2020, 04:21 PM
Кабмин одобрил новые требованияя для езды на больших мотоцилах.

Кабмин одобрил новые требованияя для езды на больших мотоцилах.

Как пишет Bangkok Post, об одобрении проекта постановления объявил заместитель главы DLT Йонгйут Накдэнг. При этом в публикации не указывается дата заседания кабмина, на котором это произошло.

«Новые положения нацелены на снижения числа дорожных аварий, и кабмин недавно одобрил требование к водителям иметь медицинские справки и проходить специальное обучение, заявил департамент», – пишет Bangkok Post.

Из публикации следует, что предъявление медицинской справки теперь будет нужно не только для получения прав, но и для продления срока их действия, а водители мотоциклов с кубатурой в 400 куб. см и выше должны будут проходить специальное обучение (и возможно, получать отдельные права).

Другие детали проекта неизвестны.

Новые требования должны вступить в силу через 120 дней после публикации соответствующего распоряжения в Royal Gazette.

Добавим, что мотоциклы с кубатурой в 400 куб. см и выше в Таиланде по распространенности значительно уступают малокубатурным. Как заявил господин Накдэнг, таких сейчас зарегистрировано 216,5 тыс. из общих 21,3 млн зарегистрированных байков (1%).

 

 

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