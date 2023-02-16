Дизель в Таиланде подешевеет еще на 0,5 бата со следующей недели

С 15 февраля в Таиланде начала действовать новая цена на дизельное топливо – 34,44 бата за литр (против 34,94 бата до этого). А с 22 февраля дизель подешевеет еще на 50 сатангов – до 33,94 бата за литр, объявил директор государственного Фонда нефтяного топлива (OFFO) Висак Ватанасап.

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Поскольку автотранспорт является для Таиланда основным средством доставки товаров, цены на дизель влияют и на тех, кто сам им не заправляется. Фото: Bangkok Post (архив)

Цены для потребителей становятся более гуманными вслед за снижением стоимости сырой нефти и дизеля на глобальных торговых площадках, однако происходит это примерно с недельной задержкой, поскольку OFFO ждет, когда будут распроданы имеющиеся запасы, пишет Bangkok Post.

В качестве референса Таиланд использует Сингапурскую биржу и ее цены на дизельное топливо. В ноябре литр дизеля продавался там за 135,53 доллара за баррель, в январе цена снизилась до 116,12 доллара. Показатель по состоянию на прошлую неделю – 106 доллара за баррель, пояснил господин Ватанасап.

Фонд нефтяного топлива занимается субсидированием цен на энергоносители для потребителей, то есть компенсацией части стоимости за счет бюджета.

Сейчас, впрочем, прямых финансовых вливаний организация не производит, а меры поддержки заключаются во временной отмене акциза на дизтопливо, составляющего 5 бат. Акциз не будет взиматься вплоть до 20 мая (структуру итоговой цены см. здесь).

При этом глобальный энергетический кризис, главной причиной которого стала военная операция России против Украины, значительно увеличил нагрузку на фонд, который в 2022 году был вынужден компенсировать в стоимости каждого литра дизеля 14 бат, что обходилось ему в 20 млрд бат в месяц.

Расходы, связанные с российской спецоперацией, привели к тому, что тайский Фонд нефтяного топлива вышел на убытки в размере 130 млрд бат и был вынужден запросить кредит на 30 млрд бат для поддержания себя на плаву.

Часть средств выделил бизнес в лице конгломерата РТТ, нефтеперерабатывающие заводы которого обеспечивают 70% тайской переработки. Правда, РТТ нашел у себя на эту цель только 3 млрд.

На фоне снижения мировых цен на нефть сократился и дефицит в фонде. Сейчас OFFO все еще находится в красной зоне, но потери составляют примерно 109 млрд бат, из которых 62,9 млрд приходятся на субсидирование дизеля, а 45,7 млрд – на субсидирование сжиженного нефтяного газа (LPG), то есть пропап-бутановых смесей.

Директор департамента OFFO по политике и стратегии Пончай Джиракунпитсарн заявил, что 1 марта будет принято решение о том, повышать ли дальше цены на LPG или нет. На повестке дня – увеличение розничной стоимости еще на 1 бат за кг, то есть 15-килограммовый баллон подорожает с 408 бат до 423 бат. При этом рыночная стоимость такого баллона без субсидий OFFO оценивается в 480 бат.