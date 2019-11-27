Директор The Blue Phuket оштрафован на 100 тыс. за нарушения при найме рабочих

Как пояснила глава пхукетского офиса Управления социальной защиты Марасри Джайрангсри, штраф уплатил не сам директор The Blue Phuket Co Ltd Чучат Паласуван, а его бран Канонгдет Паласуван. Госпожа Джайрангсри не пояснила, почему мужчина не пришел в ее офис лично, хотя ограничения свободы на него наложено не было (в понедельник суд отпустил его под залог в 1 млн бат, см. здесь).
Господин Паласуван был оштрафован по факту нарушения статьи 96 Закона о социальной защите от 1990 года. Согласно статьям 96 и 34 данного закона, работодатель обязан в 30-дневный срок информировать Управление соцзащиты о новых работниках. За неисполнение данного требования предусмотрено наказание вплоть до полугода тюрьмы и/или штрафа в размере 20 тыс. бат.
Как пояснила госпожа Джайрангсри, все пять незарегистрированных сотрудников были гражданами Таиланда, которых господин Паласуван нанял как частное лицо, а не через свою компанию Работавшие на стройплощадке четыре гражданина Мьянмы были наняты партнерством с ограниченной ответственностью Andaman Design Limited Partnership. Два из них (в ходе обрушения здания они погибли) были зарегистрированы в Управлении соцзащиты, а два не были (один погиб, вторая получила травмы). Наниматель был оштрафован на 40 тыс. бат за каждого сотрудника и уже уплатил штраф.
Разницу в размере штрафов для Чучата Паласувана и Andaman Design госпожа Джайрангсри объяснила тем, что в первом случае нанимателем было частное лицо, а не компания. Какой-либо информации об Andaman Design глава пхукетского офиса Управления соцзащиты не раскрыла.
Отметим, что после инцидента Ассоциация строительных подрядчиков Пхукета получила напоминание из Бангкока о том, что работодатели обязаны регистрировать сотрудников в Управлении соцзащиты.
«Особенно это относится к работникам из Мьянмы, трудящимся на Пхукете. Они должны быть зарегистрированы, в противном случае нанимателя ждет ответственность по закону», – добавил госпожа Джайрангсри.
По состоянию на август этого года на Пхукете жило и работало 68,8 тыс. трудовых мигрантов из Мьянмы, 1,1 тыс. мигрантов из Лаосу, 970 мигрантов из Камбоджи и 71 из Вьетнама. Соответствующие данные озвучивал на конференции по правам рабочих глава пхукетского офиса Управления трудоустройства. Госпожа Джайрангсри затруднилась сказать, сколько незарегистрированных в Управлении соцзащиты мигрантов могут в настоящий момент работать на Пхукете. При этом по январскому распоряжению Кабмина работодатели должны были полностью легализовать всех своих зарубежных работников к середине ноября.