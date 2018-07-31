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Дилерский и сервисный центр Chevrolet открывается на Пхукете

После многомесячного ожидания владельцы машин Chevrolet на Пхукете все-таки получат возможность обслуживать и ремонтировать свою технику на острове, а не в провинции Краби.

31 Июля 2018 11:33:34

Фото: Chevrolet Thailand
Фото: Chevrolet Thailand

Единственный центр Chevrolet на Пхукете закрылся 31 мая прошлого года. В беседе с «Новостями Пхукета» и The Phuket News представители компании обещали организовать замену в течение полугода, однако на то, чтобы решить проблему у автомобильного бренда в итоге ушло 14 месяцев.

Новый центр продаж и обслуживания Chevrolet откроется на Bypass Rd. в четверг, 16 августа. Как говорится в пресс-релизе компании, центр будет работать шесть дней в неделю (воскресенье – выходной) с 8:30 до 17:30. Контактный телефон – 062-242 2000.

В пресс-релизе также указывается, что в общей сложности компания планирует открыть 16 сервисных центров в провинциях, где они в настоящий момент отсутствуют.

«План расширения сети обслуживания будет реализован в два этапа. На первом этапе будут открыты восемь отдельных центров обслуживания Chevrolet и центров продажи запчастей 2S в августе этого года. В ходе второй фазы расширения, план которой сейчас находится на этапе оценки, будут открыты еще восемь авторизованных сервис-центров на базе уже работающих гаражей к концу 2019 года. Это позволит еще больше расширить сеть сервисных центром и центров помощи клиентам Chevrolet», – говорится в пресс-релизе.

На проект по запуску 16 новых сервис-центров компания намерена потратить около 50 млн бат. Таким образом каждый новый центр обойдется Chevrolet в среднем в 3 млн бат.

«Клиент находится в центре всего, что мы делаем. Chevrolet придерживается стратегии по расширению сети своих сервис-центров в Таиланде, что в результате повышает уверенность клиентов», – заявил госпожа Пиянут Чатурапхат, возглавляющая отдел продаж и маркетинга в Chevrolet Thailand.

 

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