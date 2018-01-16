The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Девять человек остаются в больницах Пхукета после взрыва на борту спидбота

Пхукетский офис Минтуризма уточнил информацию о состоянии здоровья туристов, пострадавших в результате взрыва и пожара на борту спидбота King Poseidon 959.

Новости Пхукета

16 Января 2018 15:24:55

Фото: Морской департамент Краби
Фото: Морской департамент Краби

Как сообщали «Новости Пхукета» ранее, взрыв на борту спидбота King Poseidon 959 произошел утром 14 января. По предварительным данным, причиной взрыва и последовавшего за ним пожара стала утечка топлива. В момент происшествия на борту судна находился 31 человек: 27 граждан Китая и 4 гражданина Таиланда. Пострадавшие были доставлены в больницы провинций Пхукет и Краби.

Как сообщил пхукетский офис Министерства туризма и спорта, по состоянию на середину дня 16 января в больница Пхукета оставались девять пострадавших, три из которых получили ожоги 30% тела и с момента госпитализации находились в отделении интенсивной терапии. Это 26-летняя Кван Пэй Хун, 63-летняя Мэй Хуа Ли и 26-летняя Гань Ли Ся (имена переведены с пиньиня в соответствии с транскрипционной системой Палладия). Госпожа Кван Пэй Хун находится в отделении интенсивной терапии больницы Vachira Hospital, а две другие женщины – в Bangkok Hospital.

Также в Bangkok Hospital остаются еще пять человек. По состоянию на вечер вчерашнего дня пациентов было шесть, но 26-летнюю Ди Ди Тин сегодня утром выписал.

Кроме того, в Phuket Provincial Hospital (больнице OrBorJor) находится один из членов команды загоревшегося судна – 25-летний гражданин Таиланда Прават Сенгвиман.

Стоит отметить, что в сообщении пхукетского офиса Минтуризма говорится лишь о тех пассажирах и членах команды спидбота, которые были доставлены для оказания помощи на Пхукет. О пострадавших, которых доставили в Краби, информация отсутствует.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Молодой россиянин и еще два человека погибли в мотоциклетной аварии
Молодой россиянин и еще два человека погибли в мотоциклетной аварии
Российский саксофонист Игорь Бутман выступит в Таиланде
Российский саксофонист Игорь Бутман выступит в Таиланде
Bay Regatta пройдет в заливе Пханг-Нга в 21-й раз
Bay Regatta пройдет в заливе Пханг-Нга в 21-й раз
Twilight Sky: Новое место для любителей андаманских закатов
Twilight Sky: Новое место для любителей андаманских закатов
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как узнать, какой отель легален?

Как узнать, какой отель легален?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.