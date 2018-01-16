Девять человек остаются в больницах Пхукета после взрыва на борту спидбота

Пхукетский офис Минтуризма уточнил информацию о состоянии здоровья туристов, пострадавших в результате взрыва и пожара на борту спидбота King Poseidon 959.

16 Января 2018 15:24:55

Фото: Морской департамент Краби

Как сообщали «Новости Пхукета» ранее, взрыв на борту спидбота King Poseidon 959 произошел утром 14 января. По предварительным данным, причиной взрыва и последовавшего за ним пожара стала утечка топлива. В момент происшествия на борту судна находился 31 человек: 27 граждан Китая и 4 гражданина Таиланда. Пострадавшие были доставлены в больницы провинций Пхукет и Краби.

Как сообщил пхукетский офис Министерства туризма и спорта, по состоянию на середину дня 16 января в больница Пхукета оставались девять пострадавших, три из которых получили ожоги 30% тела и с момента госпитализации находились в отделении интенсивной терапии. Это 26-летняя Кван Пэй Хун, 63-летняя Мэй Хуа Ли и 26-летняя Гань Ли Ся (имена переведены с пиньиня в соответствии с транскрипционной системой Палладия). Госпожа Кван Пэй Хун находится в отделении интенсивной терапии больницы Vachira Hospital, а две другие женщины – в Bangkok Hospital.

Также в Bangkok Hospital остаются еще пять человек. По состоянию на вечер вчерашнего дня пациентов было шесть, но 26-летнюю Ди Ди Тин сегодня утром выписал.

Кроме того, в Phuket Provincial Hospital (больнице OrBorJor) находится один из членов команды загоревшегося судна – 25-летний гражданин Таиланда Прават Сенгвиман.

Стоит отметить, что в сообщении пхукетского офиса Минтуризма говорится лишь о тех пассажирах и членах команды спидбота, которые были доставлены для оказания помощи на Пхукет. О пострадавших, которых доставили в Краби, информация отсутствует.