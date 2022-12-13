Десятимиллионный гость Таиланда отдыхает на Пхукете

Юбилейный десятимиллионный гость Таиланда, которого торжественно встречали 10 декабря в бангкокском аэропорту Suvarnabhumi, отдыхает сейчас на Пхукете. Среди полученных им подарков – ваучеры от аквапарка Andmanda и аттракционах в джунглях Hanuman World.

Новости Пхукета

О том, что 10-миллионный гость страны, прилетевший рейсом SV846 из Эр-Рияда, отдыхает на Пхукете, сообщило Туристическое управление Таиланда (ТАТ). У мужчины и его спутницы запланирован 10-дневный отпуск именно на острове, просто летели они не прямым рейсом, а через Бангкок. Так что юбилейного туриста все же принял Пхукет, который стал пионером открытия Таиланда для туризма в прошлом году и сейчас является главным драйвером восстановления сферы гостеприимства, а она – всей экономики Королевства.

«От лица правительства Таиланда, всего тайского народа и всех тайских предпринимателей из сферы путешествий и туризма я самым теплым образом приветствую всех гостей нашей страны. Я надеюсь, вы воспользуетесь этой возможностью, чтобы увидеть и почувствовать Таиланд с самых разных сторон, включая его чарующие традиции и культуру, прекрасную природу и вкуснейшую еду. Народ Таиланда готов быть добрым хозяином своего дома, принимающим путешественников со всего мира как дорогих гостей», – заявил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча на церемонии встречи юбилейного туриста в аэропорту Suvarnabhumi.

Одновременно торжественные мероприятия проходили в шести других аэропортах и на двух сухопутных погранпереходах.

«Таиланд достиг цели в 10 млн прибытий в 2022 году, как мы и обещали тайскому правительству. Это знаковое достижение, отражающее успех в восстановлении туристической отрасли в Таиланде. Это стало возможно, благодаря сконцентрированным усилиям всех заинтересованных игроков в частном и государственном секторах», – добавил министр туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн.

В своем выступлении глава Минтуризма напомнил, как шаг за шагом Таиланд открывался, начиная с запуска программы Phuket Sandbox с 1 июля 2021 года (когда Пхукет стал первой тайской провинцией, возобновившей прием туристов) и вплоть до полной отмены коронавирусных ограничений с 1 октября 2022 года.

Из не решенных задач можно отметить необходимость наращивания авиасообщения до прежних уровней, а также отсутствующий турпоток из Китая, поскольку КНР по-прежнему не пускает своих граждан за рубеж, опасаясь завоза коронавируса в страну.

Собрать подарки и на Пхукет

В качестве 10-миллионных гостей генерал Прают, министр Ратчакитпракарн и другие высокопоставленные лица приветствовали сразу двух граждан Саудовской Аравии, которые прибыли парой. Счастливчиками были объявлены господин Хетхам Алмдлдж и госпожа Нжуд Алкхувайтер (так имена указаны в пресс-релизе ТАТ) с рейса Saudia Airlinesиз Эр-Рияда, совершившего посадку в 15:00 субботы.

Всего на саудовском рейсе SV846 прилетели 357 пассажиров, одновременно с ними встречали гостей, прибывших самолетом Thai Airways International из Франкфурта. На борту рейса TG923 было 348 пассажиров.

Саудовские туристы получили набор подарков от принимающей стороны, включая бесплатный трансфер из аэропорта на «лимузине» от корпорации Airports of Thailand (AoT), авиабилеты от Saudia Airlines, ваучеры от Andamanda Phuket, Vana Nava Hua Hin, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers и Hanuman World, а также сертификаты на скидки и подарки от Bumrungrad Hospital, MedPark Hospital, CPN, Central Group, King Power, The Mall Group и Siam Piwat. Отдельный подарок в виде «виртуальной земли» сделал проект Bitkub.

ТАТ не уточняет, сколько времени юбилейные туристы провели в Бангкоке и нужен ли им вообще был «лимузин» из Suvarnabhumi. Но ведомство подтверждает, что летели они на Пхукет, так что подарки от Hanuman World и Andamanda будут кстати и позволят саудовской паре интересно провести минимум два дня своего отпуска.

Курорты встречают гостей

В последний раз Таиланд чествовал и одаривал юбилейного туриста в декабре 2019 года, когда в Бангкоке приветствовали россиянку Анну Павловскую, ставшую 39-миллионной гостьей Королевства в том году. Сейчас Таиланд рад и 10 миллионам, причем торжества 10 декабря были даже масштабнее, чем три года назад. Гостей приветствовали сразу в шести аэропортах и на пяти наземных погранпереходах.

В столичном аэропорту Don Mueang, который перед пандемией стал международным хабом для лоукостеров, приветствовали пассажиров Thai Lion Air из Джакарты. Встречать индонезийских гостей приехал заместитель главы ТАТ по цифровизации Нитхи Сипрэ.

На Пхукете группу встречающих возглавили губернатор Наронг Вунсиеу и замглавы ТАТ по политике и планированию Нумфхон Буньяват (так имя указано в пресс-релизе ТАТ). Вместе с другими представителями власти и бизнеса они приветствовали пассажиров рейсов TUI Airways из Лондона, IndiGo из Дели и Delta Air Lines / Korean Air из США через Сеул.

В обслуживающем Паттайю аэропорту U-Tapao торжественно встречали пассажиров чартеров Azur Air из Новосибирска и Москвы общим числом более полутысячи человек. По случаю события в аэропорт, территориально находящийся в Ранонге, приехал Сирипакорн Чэусамут, заместитель главы ТАТ по маркетингу в Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в обеих Америках. Паттайя искренне надеется на возвращение россиян в докризисных объемах, но Пхукет по темпам восстановления ее пока заметно опережает. При этом местный офис ТАТ возглавляет сейчас Анома Вонгъяй, ранее руководившая представительствами ведомства на Пхукете и в Москве.

В аэропорту Краби, который тоже принимает международные рейсы, торжественно встречали борт AirAsia, прилетевший рейсом AK868 из Куала-Лумпура. Бангкок не посылал туда своих представителей, провинциям обошлась своими силами. До кризиса аэропорт Краби был актуальной запасной площадкой для обслуживания Пхукета и принимал туристические чартеры, в том числе, из России.

В аэропорт северной провинции Чианг-Май приехал заместитель главы ТАТ по международному маркетингу в Азии и южной части Тихоокеанского региона Танет Петсуван, которого зачастую называют вторым человеком в ТАТ. Он приветствовал пассажиров рейса AirAsia из Вьетнама и пассажиров рейса Hong Kong Express из Гонконга.

В аэропорту Самуи, который принадлежит перевозчику Bangkok Airways, встречали рейс этой авиакомпании из Сингапура. На остров прибыли замглавы ТАТ по административным вопросам Сомради Читчонг и губернатор провинции Сураттхани Витчавут Джинто.

На сухопутном погранпереходе в Садао значимость гостей из Малайзии подчеркивал лично министр туризма Пхипхат Ратчакитпракарн. За время церемонии через паспортный контроль прошли около 400 человек. Компанию министру составляла замглавы ТАТ по внутреннему рынку Тхапани Киатпхайбун.

На лаосской границе в провинции Нонг-Кхай были торжественно встречены 300 путешественников, но в пресс-службе ТАТ не сказали, кто именно их приветствовал.

Планы на удвоение

Прибытия в этом году едва ли превысят 11 млн, что не удивительно без Китая. Уже полученные экономикой доходы от туризма оцениваются властями в 500 млрд бат. Цель на 2023 год – 20 млн туристических прибытий и 1,5 трлн бат выручки, хотя глава ТАТ Ютсахасак Супасорн констатировал, что в следующем году турбизнесу будет в каком-то смысле сложнее, поскольку фактор отложенного спроса, на котором туризм растет сейчас, уже исчерпает себя.

В докризисном 2019 году Таиланд зафисировал 39 млн зарубежных прибытий всех типов. Официальный показатель доходов от туризма составил 2,38 трлн бат, указывает ТАТ в пресс-релизе, посвященном взятию 10-миллионной планки 10 декабря 2022 года.

Что касается Пхукета, то он в этот день обновил постпандемийный рекорд по суточным прибытиям из-за рубежа и впервые с начала кризиса зафиксировал более 11 тыс. пассажиров международных рейсов, если быть совсем точными – 11404 человека за сутки. Лидером по прибытиям в тот день была Россия.

По состоянию на период с 1 ноября (когда Таиланд обнулил статистику, начав отсчет визитов в высокий сезон) по 12 декабря (самые свежие данные) первая десятка национальностей по прибытиям в международный аэропорт Пхукета выглядит следующим образом:

Россия – 99104 человек;

Индия – 42732;

Сингапур – 22179;

Австралия – 20290;

Великобритания – 18516;

Германия – 16416;

Казахстан – 15353;

Малайзия – 13752;

Южная Корея – 10153;

США – 9667.

По итогам дня 13 декабря прибытия граждан России на Пхукет должны превысить 100 тыс. за менее, чем полтора месяца. Также обращает на себя внимание перемещение американцев на десятую строчку с девятой. Следом идут граждане Швеции (7101 человек), но обогнать американцев по прибытия пока не грозят ни они, ни располагающиеся дальше туристы из Франции (6954), Израиля (5246), Польши (3786) и Швейцарии (3760).