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Десятилетнего пассажира рейса Ухань-Пхукет проверяют на новый вирус пневмонии

Глава пхукетского отделения Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу проинформировал «Новости Пхукета» об очередном подозрительном пассажире, прилетевшем на Пхукет из Китая 21 января с симптомами, указывающими на возможную пневмонию. В данном случае на вирус 2019-nCoV проверяют десятилетнего мальчика. У его родителей повышенной температуры и других признаков болезни нет.

Иккапоп Тхонгтуб

22 Января 2020, 06:04 PM
Прилетевшего на Пхукет ребенка из Китая проверяют на новый вирус пневмонии. Фото: Phuket Airport Health Control Division

Прилетевшего на Пхукет ребенка из Китая проверяют на новый вирус пневмонии. Фото: Phuket Airport Health Control Division

Как пояснил господин Сермкэу, мальчика прямо из аэропорта доставили в больницу Vachita Hospital и изолировали до проведения лабораторных анализов крови.

«Мы взяли у него анализ крови и отправили в Бангкок для проверки на наличие вируса. Результаты будут известны сегодня вечером», – заявил глава пхукетского офиса Минздрава.

Господин Сермкэу добавил, что персонал отеля, где разместились родители мальчика и другие лица из этой тургруппы были предупреждены о необходимости поставить Минздрав в известность, если кто-то из них заболеет, особенно мать и отец ребенка.

Инкубационный период нового вируса до сих пор неизвестен, а китайские специалисты смогли подтвердить возможность его передачи от человека к человеку. Однако господин Сермкэу заявил, что он не опасается, что среди пассажиров того рейса может быть больше одного человека с вирусом 2019-nCoV.

«Я не обеспокоен этой ситуацией. Мы строго следуем протоколам и наблюдаем за родителями и близкими родственниками», – заявил господин Сермкэу, не уточнив, почему другие контактировавшие с ребенком лица не интересуют пхукетский Минздрав.

При этом господин Сермкэу напомнил контактные номера Центра эпидемиологии при своем офисе – 076-211330 доб. 1330 и 1331. Общенациональная горячая линия – 1422.

 

 

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