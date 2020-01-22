Десятилетнего пассажира рейса Ухань-Пхукет проверяют на новый вирус пневмонии

Как пояснил господин Сермкэу, мальчика прямо из аэропорта доставили в больницу Vachita Hospital и изолировали до проведения лабораторных анализов крови.
«Мы взяли у него анализ крови и отправили в Бангкок для проверки на наличие вируса. Результаты будут известны сегодня вечером», – заявил глава пхукетского офиса Минздрава.
Господин Сермкэу добавил, что персонал отеля, где разместились родители мальчика и другие лица из этой тургруппы были предупреждены о необходимости поставить Минздрав в известность, если кто-то из них заболеет, особенно мать и отец ребенка.
Инкубационный период нового вируса до сих пор неизвестен, а китайские специалисты смогли подтвердить возможность его передачи от человека к человеку. Однако господин Сермкэу заявил, что он не опасается, что среди пассажиров того рейса может быть больше одного человека с вирусом 2019-nCoV.
«Я не обеспокоен этой ситуацией. Мы строго следуем протоколам и наблюдаем за родителями и близкими родственниками», – заявил господин Сермкэу, не уточнив, почему другие контактировавшие с ребенком лица не интересуют пхукетский Минздрав.
При этом господин Сермкэу напомнил контактные номера Центра эпидемиологии при своем офисе – 076-211330 доб. 1330 и 1331. Общенациональная горячая линия – 1422.