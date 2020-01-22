Десятилетнего пассажира рейса Ухань-Пхукет проверяют на новый вирус пневмонии

Глава пхукетского отделения Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу проинформировал «Новости Пхукета» об очередном подозрительном пассажире, прилетевшем на Пхукет из Китая 21 января с симптомами, указывающими на возможную пневмонию. В данном случае на вирус 2019-nCoV проверяют десятилетнего мальчика. У его родителей повышенной температуры и других признаков болезни нет.

Иккапоп Тхонгтуб

22 Января 2020, 06:04 PM

Прилетевшего на Пхукет ребенка из Китая проверяют на новый вирус пневмонии. Фото: Phuket Airport Health Control Division