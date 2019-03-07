Десять иностранцев и десять тайцев встретились на Thai Fight в пхукетской Лагуне

Девять из десяти боев Thai Fight Phuket выиграли спортсмены, выступавшие под флагом Таиланда. Впрочем. шоу получилось достойным.

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Не было бы счастья, да несчастье помогло. Пожалуй, именно так могли бы так прокомментировать программу января и февраля на Пхукете местные поклонники тайского бокса. Стремясь привлечь больше позитивного внимания к острову, тайские власти сперва организовали проведение в Патонге одного из раундов промоушена All Star Fight, а затем – Thai Fight в Лагуне. На первом мероприятии на ринг вышел легендарный Буакхао Банчамек, а во втором – не менее известный Сэнчай.

Программа Thai Fight Phuket состояла из десяти боев (три раундов по три минуты). Поединки проходили на ринге под открытым небом в пхукетской Лагуне, в каждой из пар один боец представлял Таиланд, а его соперником был спортсмен из-за рубежа. При этом большинство боев проходили не в перчатках современного образца, а в тканевых обмотках, напоминающих оригинальные веревочные «кхат чуэк». Впрочем, несмотря на то, что веревки были заменены тканью, разница с боями в перчатках все равно ощущалась.

Вечер муай тай в Лагуне открыли бразилец Фелипе Гойш и тайский боец Ратчасинг Рнгрэнкила-Корат (вес 63 кг). Поединок завершился в третьем раунде, когда бразилец обрушил на соперника град ударов, после которых тот уже не поднялся с ринга.

Впрочем, болельщики, переживавшие за иностранных участников, радовались недолго. Все девять следующих боев завершились победами тайских спортсменов, причем пять из них – в первом же раунде.

Так до второго раунда не продержались француз Джейсон Полидор, бельгиец Тибольт Роелендес, бразилец Алекс Соуса, британец Кертис Аллен и уроженец Крыма Михаил Ветрила.

Особый интерес у местной публики вызвал бой номер пять, в рамках которого на ринг вышел боец и актер смешанного тайско-британского происхождения Питер Денман. Для звезды экрана этот поединок стал первым официальным боем, которого он, по собственному признанию, с нетерпением ждал.

«Я с переменной регулярностью тренировался с 15 лет, но никогда не имел возможности попробовать себя в чем-то серьезном, поскольку был параллельно занят на съемках, а мои контракты предусматривали запрет на участие в боях. Сейчас, когда сериал, в котором я снимался, закончен, у меня появилась такая возможность. Можно сказать, что мечта сбылась», – говорил Денман на взвешивании.

Дебютным соперником в спортивной карьере Питера стал эстонец Райнер Салаев, и актер нокаутировал оппонента уже в первом раунде.

В заключительном бое на ринг вышел уже сам Сэнчай, который официально завершил профессиональную карьеру и сейчас участвует лишь в выставочных боях. Его противником в итоговом поединке Thai Fight Phuket стал спортсмен из Узбекистана Фирдавс Бойназаров. В итоге зрители насладились тремя раундами боя с участием легендарного 38-летнего тайского бойца и его узбекского оппонента, причем Сэнчай определенно старался развлечь публику демонстрацией еще не потерянных навыков. Поединок закончился победой Сэнчая по очкам, а Бойназаров получил возможность записать в послужной список встречу с бойцом, которого тайцы считают легендой.