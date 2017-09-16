Десять домов повреждены оползнем в Рассаде

Сильные дожди вызвали оползень в Рассаде, в результате которого были повреждены 10 домов на Soi Lookkeaw.

16 Сентября 2017 12:17:04

Как стало известно «Новостям Пхукета», оползень в Камале (читайте здесь) был не единственным в пятницу, 15 сентября. В этот же день грунт сошел со склона холма в Рассаде, в результате чего были повреждены 10 домов на Soi Lookkeaw.

Посетивший место событий губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг, подтвердил, что из местных жителей никто не пострадал.

«Оползень был вызван сильными дождями. Дожди размягчили почву на склоне холма, и грунт пополз вниз к стене, специально построенной для защиты домов. Впрочем, стена нагрузки не выдержала и грунт обрушился на дома», – рассказал губернатор.

В беседе с журналистами господин Плодтхонг отметил, что уже отдал распоряжение организовать во всех районах острова места для размещения людей, чье жилье было повреждено в результате наводнений и оползней.

Синоптики ожидают, что неблагоприятные погодные условия на Пхукете будут наблюдаться в течение всех выходных.