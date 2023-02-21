Дептранс пообещал покупателям поддельных прав максимальное наказание по закону

Департамент наземного транспорта (DLT) выпустил новое предостережение для потенциальных покупателей поддельных водительских удостоверений в интернете. Ведомство опубликовало список из 23 страниц на Facebook, которые, по его данным, продают такие поддельные права. Также в DLT пообещали, что при выявлении водителей с такими документами к ним будет применено максимально строгое наказание, какое только предусмотрено законодательством.

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В сообщении DLT приводится комментарий заместитель главы ведомства Сексома Аккапхана, который прямо назвал мошенникам тех, кто обещает получение или перевыпуск (продление) водительских прав без сдачи экзаменов и вообще без поездки в отделение Дептранса.

«Один из типичных приемов таких преступных групп – размещение логотипа Департамента наземного транспорта в качестве фотографии своего профиля в соцсетях, а также публикация фотографий лиц, якобы получивших через них права, для большей достоверности. Они ложно рекламируют получение нового водительского удостоверения или продление имеющегося без визита в офис транспортного ведомства», – заявил господин Аккапхан.

Как отметил замдиректора DLT, типичная стоимость услуг варьируется в диапазоне 1-6 тыс. бат. Господин Аккапхан указал, что согласившийся на услуги мошенников человек или просто теряет деньги, или получает поддельное водительское удостоверение.

Ведомство, по всей видимости, исключает вариант коррупции в своих рядах и существование возможности оформить настоящие права в обход стандартных процедур.

Господин Аккапхан добавил, что DLT относится к проблеме продажи прав в интернете серьезно и уже передало в правоохранительные органы 52 дела по соответствующему профилю.

DLT напомнил, что изготовление и использование поддельных документов является уголовным преступлением, за которое предусмотрено наказание от полугода до пяти лет тюрьмы и/или штраф в размере от 10-100 тыс. бат. Ведомство призвало граждан сообщать о продавцах фейковых документов на круглосуточную горячую линию 1584.

«Департамент наземного транспорта напоминает, что процедуры получения водительских прав всех категорий едины по всей стране. Для получения прав необходимо собрать определенный комплект документов, пройти медицинский осмотр и обучение, сдать теоретический и практический экзамены в транспортном ведомстве или сертифицированной автошколе или мотошколе. Фотографирование на права также происходит только в DLT», – напомнил замдиректора Аккапхан.

«Желающие получить права с нуля могут забронировать место в очереди через приложение DLT Smart Queue, где можно выбрать конкретный офис, дату и время, удобные заявителю. Стоимость оформления прав составляет 205 бат за временные права на машину, 105 бат за временные права на мотоцикл, 505 бат за постоянные права на машину, 255 бат за постоянные права на мотоцикл», – добавил он.

Предупреждение DLT о рисках покупки прав в интернете было опубликовано PR-службой ведомства 18 февраля. В ночь с 20 на 21 февраля им поделился в Facebook пхукетский офис ведомства, известный под аббревиатурой PLTO. Ранее он по собственной инициативе выступал с похожими предупреждениями, поскольку на Пхукете, действительно, много потенциальных покупателей водительских прав из числа иностранцев, а в местных соцсетях регулярно появляются жалобы тайцев на продажу прав в Facebook и Line.

При этом продавцы предлагают не только обычные права на личное авто и мотоцикл, но и удостоверения других категорий, то есть целевой аудиторией являются не только иностранцы.