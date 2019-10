День австралийских скачек на Пхукете

Good Shepherd и Phuket Has Been Good To Us приглашают на бал в день розыгрыша Мельбурнского кубка в Австралии.

Новости Пхукета

19 Октября 2019, 10:00 AM

Традиционный конкурс стильных нарядов по-прежнему в программе. Имейте в виду!

Австралийская диаспора на Пхукете – одна из самых заметных и многочисленных. Кроме того, живущие Пхукете выходцы из Австралии славятся тем, что стараются собираться вместе на важные для страны праздники и события. Ближайшее мероприятие в австралийском расписании – день Мельбурнского кубка, главных скачек всей Австралии.

Первые забеги на Мельбурнский кубок состоялись в 1861 году, и за прошедшие полтора столетия мероприятие выросло до главного светского события в жизни Австралии, а в штате Виктория день соревнований является официальным выходным. В этом году скачки пройдут 5 ноября, а на Пхукете почувствовать атмосферу кубка можно будет в Angsana Laguna Phuket Ballroom где фонды Good Shepherd и Phuket Has Been Good To Us проведут традиционный благотворительный бал.

Как и в прежние годы, участников будет ждать разнообразная программа, которая начнется в 9:00 утра. Организаторы приглашают всех участников надеть лучшие наряды и принять участие в модном конкурсе The Pavilions Fashions on the Field. По традиции призы будут вручаться в нескольких номинациях: за лучшую дамскую шляпу, самых стильных леди и джентельмена, самую стильную пару и самый стильный столик.

К 11:00 атмосфера должна достаточно разогреться и именно в этот момент начнется трансляция с ипподрома Флеммингтон-Парк, а когда гонки закончатся наступит время для танцев, благотворительного аукциона и лотереи с призами от спонсоров мероприятия. Как правило отели и рестораны предлагают весьма соблазнительные лоты, стоимость которых в обычнй продаже достигает десятков тысяч бат. Закончится официальная программа мероприятия в 14:00.

Стоимость участия в благотворительном болу – 3 тыс. бат. Средства будут переданы на благотворительные проекты фондов Good Shepherd и Phuket Has Been Good To Us, реализующих многочисленные инициативы на острове, включая образование для детей трудовых мигрантов и поддержку детей из малообеспеченных тайских семей. Так, в школе Good Shepherd в Пхукет-Тауне сейчас учатся более 240 детей, а в учебном центре Бан-Я в Таланге – еще 100. В свою очередь, Phuket Has Been Good To Us организует бесплатные уроки английского для 600 мальчиков и девочек, плюс заботится о 200 сиротах в рамках проекта Coconut Club.

Чтобы забронировать билеты на мероприятие, свяжитесь с Донной Тун (lunch@classactmedia.co.th и 0812 702 180) или Тиной Холл (info@phukethasbeengoodtous.org и 0801 439 554). Class Act Media, Angsana Laguna Phuket и Creative Concept являются партнерами и спонсорами мероприятия.