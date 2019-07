Деловой вечер Grow Boating

Дата/Время начала: 2 Августа 2019, 05:00 PM - 2 Августа 2019, 08:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Очередная встреча членов пхукетского бизнес-сообшества Grow Boating пройдет 2 августа в заведении Port of Call Bar and Restaurant в марине Ao Po Grand Marina, начало мероприятия – в 17:00. Организаторы приглашают к сотрудничеству спонсоров. Стоимость спонсорского статуса – 10 тыс. бат (включая пакет рекламы в изданиях Class Act Media). Port of Call Bar and Restaurant организует для гостей легкий шведский стол, а также предоставит скидки на популярные напитки. Присоединяйтесь к клубу и вы, организаторы приглашают всех желающих. Также не стесняйтесь брать с собой тех, кому может быть интересно участие. Участие бесплатно, просто оставьте визитку или зарегистрируйтесь на барной стойке. Подписаться на рассылку можно по эл. почте growboatingphuket@gmail.com. The Phuket News, радиостанция Live 89.5 и Phuket News TV выступают информационными спонсорами серии Grow Boating, организатор – Тайская ассоциация яхтенного бизнеса (TYBA). Страница в соцсетях: https://www.facebook.com/groups/491098897758155, сайт: https://www.thaiyachtingbusinessassociation.com.