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Дело об избиении женщины в Патонге передали в суд

Полиция Патонга подтвердила, что дело о избиении местной жительницы у караоке рядом с Patong Bay Hill Hotel было передано в суд. Жестокий случай семейного насилия произошел еще в апреле, а известно о нем стало после того, как ролик опубликовал сам полицейский участок Патонга. Публикация затем была удалена, но видео осталось у The Phuket News и «Новостей Пхукета».

Новости Пхукета

11 Мая 2023, 09:54 PM
Избиением 40-летней Нарисары в Патонге. Кадры из видео, опубликованного полицией Патонга

Избиением 40-летней Нарисары в Патонге. Кадры из видео, опубликованного полицией Патонга

Избиением 40-летней Нарисары в Патонге. Кадры из видео, опубликованного полицией Патонга

Избиением 40-летней Нарисары в Патонге. Кадры из видео, опубликованного полицией Патонга

Избиением 40-летней Нарисары в Патонге. Кадры из видео, опубликованного полицией Патонга

Избиением 40-летней Нарисары в Патонге. Кадры из видео, опубликованного полицией Патонга

Избиением 40-летней Нарисары в Патонге. Кадры из видео, опубликованного полицией Патонга

Избиением 40-летней Нарисары в Патонге. Кадры из видео, опубликованного полицией Патонга

Избиением 40-летней Нарисары в Патонге. Кадры из видео, опубликованного полицией Патонга

Избиением 40-летней Нарисары в Патонге. Кадры из видео, опубликованного полицией Патонга

В беседе с The Phuket News 10 мая подполковник Пайат Джитрапиром из полиции Патонга сообщил, что 40-летняя Нарисара была избита своим 30-летним партнером (мужем или сожителем) Варунйю около 1:00 ночи 25 апреля. Местом событий стала парковка у некого караоке рядом с отелем Patong Bay Hill Resort.

Расправу зафиксировали камеры видеонаблюдения. На почти трехминутной записи (часть доступна здесь) видно, как Нарисара приезжает на парковку, где ее ждет Варунйю. Женщину едва успевает слезть с мотоцикла, как получает первый удар в лицо.

Затем почти на протяжении всего ролика мужчина избивает женщину. Когда она уже лежит на земле, он продолжает наносить ей удары по голове руками и ногами. Счет ударам идет на десятки.

В какой-то момент из караоке выходят другие люди, но не вмешиваются. В конце ролика Варунйю разговаривает с кем-то, предположительно, из руководства караоке.

10 мая подполковник Джитрапиром подтвердил, что против Варунйю возбуждено дело о физическом насилии, повлекшем причинение травм (об их тяжести он ничего не сказал). Материалы дела были переданы в суд 1 мая, дата вынесения приговора полковнику неизвестна, обвиняемый находится на пробации.

 

 

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