Дело о сгоревшей яхте закончилось штрафами и условными сроками

Суд Пхукета приговорил к условному сроку и штрафу гражданина Великобритании, управлявшего яхтой Emmjay, сгоревшей после удара молнии 3 ноября. Как оказалось, у британца не было лицензии на управление лодкой.

Новости Пхукета

6 Ноября 2018, 12:44 PM

Губернатор Пхукета выслушал доклад о гибели яхты Emmjay. Фото: Phuket PR Department

Правоохранительные органы Пхукета закрыли дело о гибели яхты Emmjay, сгоревшей после удара молнии в субботу, 3 ноября. Об этом было объявлено на совещании под председательством губернатора Пхакапхонг Тавипатаны, прошедшем два дня спустя.

Как рассказал глава Морского департамента Пхукета Виват Читчертвонг, проведенная проверка установила, что управлявший 50-футовой яхтой британец Дэвид Стюарт Той не имел необходимых документов.

«Ему предъявили обвинения и признали виновным в управлении судном без лицензии. Суд приговорил его к трем месяцам тюрьмы условно и штрафу в 3 тыс. бат», – заявил господин Читчертвонг.

«Второй фигурант дела, гражданин Таиланда и член экипажа судна Мики Беркер, был признан виновным в содействии господину Тою в нарушении правил судоходства. Он был приговорен к двум месяцам тюрьмы условно и штрафу в 2 тыс. бат», – добавил господин Читчертвонг.

Глава Морского департамента не коснулся вопроса о наличии системы молниезащиты и средств пожаротушения на борту лодки, но высоко оценил действия официальных лиц, занимавшихся инцидентом.

«Этот инцидент подчеркнул необходимость помнить о безопасности на воде и продемонстрировал, как официальные лица сообща действуют в подобных инцидентах. Все аспекты действий официальных лиц продемонстрировали людям, что они могут быть уверены в безопасности водного транспорта на Пхукете», – заявил он.