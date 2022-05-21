Делегаты из США и России бойкотировали друг друга на встрече министров АТЭС в Бангкоке

Представители США и еще четырех стран покинули встречу министров торговли АТЭС во время выступления главы Минэкономразвития России Максима Решетникова, сообщает сайт телеканала RTVI.
В качестве источника приводится публикация ТАСС, но информация об этом также имеется у Bangkok Post. Впрочем, ТАСС ссылается на официального представителя Министерства иностранных дел Таиланда, а Bangkok Post – только на источники.
В качестве ответного жеста, как сообщает ТАСС, российская делегация покинула встречу министров во время доклада главы торгового ведомства США Кэтрин Тай. В подтверждение Минэкономразвития России опубликовало в Telegram фотографию пустого кресла Решетникова на фоне трансляции выступления Тай.
Делегаты пяти стран во главе с США покинули зал совещания в знак протеста против специальной военной операции России на Украине. Также один из «западных» делегатов сказал Bangkok Post, что хотел бы, чтобы итоговое заявление участников встречи содержало «более серьезные высказывания» в связи со спецоперацией.
Вице-премьер и министр торговли Таиланда Джурин Лаксанависит в беседе с журналистами добавил, что первая с начала пандемии очная встреча министров АТЭС проходит хорошо, несмотря на имевший место инцидент.
В ноябре в Бангкоке должен состояться саммит АТЭС с участием глав входящих в организацию государств, включая президента России Владимира Путина. При этом премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча в марте говорил, что само проведение встречи «зависит от российско-украинской ситуации».