Делегаты из США и России бойкотировали друг друга на встрече министров АТЭС в Бангкоке

Делегации США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Японии демонстративно покинули зал на встрече министров торговли Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке 21 мая. Российская делегация ответила тем же, когда выступала представитель Вашингтона Кэтрин Тай.

Новости Пхукета

21 Мая 2022, 07:16 PM

Пустое кресло российского министра Максима Решетникова во время выступления главы американской делегации Кэтрин Тай. Фото: Minec_russia / Telegram

Представители США и еще четырех стран покинули встречу министров торговли АТЭС во время выступления главы Минэкономразвития России Максима Решетникова, сообщает сайт телеканала RTVI.

В качестве источника приводится публикация ТАСС, но информация об этом также имеется у Bangkok Post. Впрочем, ТАСС ссылается на официального представителя Министерства иностранных дел Таиланда, а Bangkok Post – только на источники.

В качестве ответного жеста, как сообщает ТАСС, российская делегация покинула встречу министров во время доклада главы торгового ведомства США Кэтрин Тай. В подтверждение Минэкономразвития России опубликовало в Telegram фотографию пустого кресла Решетникова на фоне трансляции выступления Тай.

Делегаты пяти стран во главе с США покинули зал совещания в знак протеста против специальной военной операции России на Украине. Также один из «западных» делегатов сказал Bangkok Post, что хотел бы, чтобы итоговое заявление участников встречи содержало «более серьезные высказывания» в связи со спецоперацией.

Вице-премьер и министр торговли Таиланда Джурин Лаксанависит в беседе с журналистами добавил, что первая с начала пандемии очная встреча министров АТЭС проходит хорошо, несмотря на имевший место инцидент.

В ноябре в Бангкоке должен состояться саммит АТЭС с участием глав входящих в организацию государств, включая президента России Владимира Путина. При этом премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча в марте говорил, что само проведение встречи «зависит от российско-украинской ситуации».