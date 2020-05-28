Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Декрет о чрезвычайной ситуации в Таиланде продлен на июнь

Оперативный штаб по администрированию в условиях COVID-19 (CCSA) принял решение продлить действие Декрета о чрезвычайной ситуации до конца мая. Решение уже утверждено кабинетом министров.

Новости Пхукета

28 Мая 2020, 12:04 PM
Декрет о чрезвычайной ситуации в Таиланде продлен на июнь. Фото: NNT

Декрет о чрезвычайной ситуации в Таиланде продлен на июнь. Фото: NNT

Решение о продлении статусу чрезвычайной ситуации в стране было принято в среду, 27 апреля, заявила официальный представитель правительства Нарумон Пинйосинват. Изначально положения декрета должны были действовать до конца этого месяца.

Ранее официальные лица неоднократно говорили о том, что сохранение режима чрезвычайной ситуации необходимо для безопасности людей в условиях пандемии коронавируса. Одновременно власти страны обсуждают переход к третьей фазе смягчения запретов и ограничений, введенных на фоне COVID-19.

Третья фаза должна начаться 1 июня. Объявление о планируемых изменениях ожидается завтра, 29 мая.



 

 

Have a news tip-off? Click here

Почти 8 тыс. россиян ожидают вывоза из Таиланда
Таиланд продлил запрет на прием зарубежных рейсов до конца июня
Таиланд отменяет еще часть коронавирусных ограничений
В Таиланде стартовал опрос на тему защиты от COVID-19 и локдауна
Посольство России возобновляет прием граждан для получения консульских услуг
Вывозной рейс из Бангкока в Петербург и Москву запланирован на 13 мая
Посольство: Большинство желавших покинуть Таиланд россиян улетели на родину
Продажу алкоголя в Таиланде возобновят 3 мая
Запрет на продажу алкоголя в Таиланде продлен до конца мая
В Таиланде разрешили открыться кафе, рынкам, магазинам и другому бизнесу
Таиланд продлил запрет на прием зарубежных рейсов до конца мая
Декрет о чрезвычайной ситуации в Таиланде продлен на весь май
Анонсированы новые вывозные рейсы из Бангкока в Россию
Таиланд возобновит внутренние авиаперевозки с 1 мая
Кабмин Таиланда одобрил льготы на электричество

 

Mitsu Tiansin Motors
Thai Residential
QSI International School Phuket

 