Оперативный штаб по администрированию в условиях COVID-19 (CCSA) принял решение продлить действие Декрета о чрезвычайной ситуации до конца мая. Решение уже утверждено кабинетом министров.

Новости Пхукета

28 Мая 2020, 12:04 PM

Декрет о чрезвычайной ситуации в Таиланде продлен на июнь. Фото: NNT

Решение о продлении статусу чрезвычайной ситуации в стране было принято в среду, 27 апреля, заявила официальный представитель правительства Нарумон Пинйосинват. Изначально положения декрета должны были действовать до конца этого месяца.

Ранее официальные лица неоднократно говорили о том, что сохранение режима чрезвычайной ситуации необходимо для безопасности людей в условиях пандемии коронавируса. Одновременно власти страны обсуждают переход к третьей фазе смягчения запретов и ограничений, введенных на фоне COVID-19.

Третья фаза должна начаться 1 июня. Объявление о планируемых изменениях ожидается завтра, 29 мая.





